El ocio nocturno, en pie de guerra: "Nos están abocando al cierre"

La disputa entre los representantes del ocio nocturno asturiano y las autoridades sanitarias no cesa. Las medidas anunciadas el viernes por el Gobierno central, en sintonía con los ejecutivos autonómicos, deja al sector en una situación de "precariedad absoluta", que lo está abocando "al cierre". Y es que, con las nuevas medidas, el sector hostelero, y, especialmente, el del ocio nocturno, verán más restringidas, e incluso clausuradas, sus posibilidades de trabajo. "Las medidas van a ser cuatro o cinco veces superiores a las anteriores. Ya estábamos facturando poco, pero si aún restringes más, no vamos a poder facturar, con lo que eso supone", aclara César Telenti, portavoz de Asturias con H, la candidatura alternativa a la actual dirección de la patronal hostelera, Otea.

Telenti, junto a otros empresarios del sector, comparten el mismo objetivo: trabajar con normalidad mientras se tramite la medida cautelar admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en respuesta a los recursos contencioso-administrativos impuestos por la directiva de Otea y Asturias con H contra la Consejería de Salud por recortar el horario de cierre de los locales de copas a las 2.00 de la mañana, y no poder admitir más clientes una hora antes. Más de un millar de empleos se ven perjudicados en Asturias. Pero una vez en vigor las nuevas medidas anunciadas "estaríamos hablando de muchos más", explica el portavoz de Asturias con H, que mira con preocupación la actuación de la Administración. "No ofrece ningún plan para apoyar a la hostelería, y así no se puede sostener un negocio con los mismos gastos, pero con un 70 por ciento menos de facturación", afirma.

"La gente está muy descontenta", manifiesta Pepe Reina, presidente de la Asociación de Bares de Copas de Oviedo (Abaco). "Sólo en Oviedo, estamos hablando de una pérdida de 300 puestos de trabajo, además de empleos indirectos, como proveedores, electricistas, empresas de marketing, eventos? Mucha gente vive alrededor de nosotros". Y no sólo se verán perjudicados los empleados. Según estas dos asociaciones, cerca del 40 por ciento de los negocios tendrán que cerrar sus puertas de manera indefinida a causa de estas medidas. Se rebelan por que, en otros países, la situación es muy distinta. "Fuera de nuestras fronteras, el ocio nocturno no está restringido, mientras que en España se están haciendo las cosas sin pensar ni consultar. Todos los contagios nos los están atribuyendo a nosotros, cuando esto no es así", sostiene Reina. Siguiendo el mismo hilo, Asturias con H requiere "una relación entre las medidas y los hechos", al no haber ningún estudio que vincule los horarios con los focos de infectados. "El virus se da en cualquier tipo de situación y de empresa, no vinculados a ningún horario y mucho menos a la hostelería. ", asegura Telenti.

Para el próximo lunes está prevista una reunión en la que participarán las asociaciones del sector, con el fin de analizar la posibilidad de convocar movilizaciones y pedir contraprestaciones por las pérdidas al Gobierno. Los empresarios denuncian que no reclaman nada "descabellado", si no volver a la situación de "nueva normalidad". "El ocio nocturno ya contaba con una limitación del 50 por ciento de aforo y el cierre de las pistas de baile. No nos opusimos. Queremos cumplir, pero con libertad de horarios", declara Reina.

Los empresarios reclaman un plan de emergencia para la hostelería, que debería ayudar a sufragar los gastos derivados de aspectos como los seguros sociales de los trabajadores, ayudas a autónomos, ERTEs, arrendamientos o los consumos de luz y agua. Alegan que no se puede trabajar en las mismas condiciones que antes de la pandemia.