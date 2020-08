La amenaza de lo corporativo y el imposible desembarco de la privada en Asturias

La gran amenaza para las universidades públicas y privadas es la universidad corporativa, expone Juan Vázquez. "Las empresas van a empezar a montar sus centros de formación, y sus credenciales y títulos valdrán más para ellos que los universitarios. No digo que anule a la universidad, pero esta ya ha perdido el monopolio de la formación que hasta ahora tuvo", alerta. Y lanza una segunda advertencia para futuro: "A lo mejor se tiene que combinar más con grandes empresas, pero Google va a formar". Juan López Arranz lamenta que en el ámbito sanitario eso ya ocurrió, pues la Seguridad Social "arrebató" la formación especializada a la universidad con el MIR. "La formación la hace la sanidad pública. Es un ejemplo palmario de lo que sucedió. Y volverá a suceder si la universidad no es capaz de hacerlo", concluye.

Vázquez reconduce la conversación hacia el error de partida: "Nos equivocamos al pretender hacer lo específico y no lo básico". Rafael Puyol detalla que en EE UU las empresas ya dan formaciones cortas muy especializadas que ofrecen un nivel de empleabilidad muy alto. "Eso es un competidor tremendo para las universidades", indica mientras el resto conviene en señalar que la Universidad debe enfocarse hacia saberes básicos, fundamentales, "formar las cabezas? y aguantar el chaparrón que se le viene".

En cuanto a la oportunidad o no de un posible desembarco de la universidad privada en Asturias, Manuel Villa opina que no existe tamaño para una privada. "Tiene que ser aspiracional y aquí hace falta tamaño", sentencia. Santiago García Granda añade que el Principado "no resulta atractivo" para ese tipo de formación: "No somos interesantes. Ese peligro no existe ahora mismo, puede existir en el futuro". Villa Cellino responde de inmediato ante esa reflexión: "No es un peligro, es un estímulo".

Vicente Gotor pone sobre la mesa otra amenaza que acompaña a la nueva realidad de la Universidad española: "Hay mucha gente que se jubila porque no se ha adaptado". Puyol ve oportunidades al sistema: "En el Instituto Universidad Empresa estamos en la antesala de lo híbrido".