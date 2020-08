Castilla y León pedirá el estado de alarma en su territorio si la situación empeora

La comunidad vecina de Castilla y León está dispuesta a pedir al Gobierno central la declaración del estado de alarma para su territorio si su situación empeora, según avanzó ayer su vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea. Entre tanto, varias comunidades autónomas ya activaron ayer las medidas consensuadas con el Ministerio de Sanidad al igual que Asturias, mientras que otras, como Madrid, las anuncian para las próximas horas.

"Es un mecanismo legal", declaró Igea sobre la posibilidad de que el gobierno autonómico pida a Pedro Sánchez la declaración del estado de alarma para la comunidad autónoma de Castilla y León. La finalidad de pedir esa medida sería agilizar los confinamientos parciales, ya que de esa manera el Ejecutivo autonómico podría actuar "por delegación" del Gobierno central y no tendría que esperar a la autorización preceptiva de la Justicia, como ocurre ahora. La comunidad vecina pidió ayer al juez que prolongue el confinamiento en todo el municipio de Aranda de Duero (Burgos), para poder completar 14 días de aislamiento. "Vamos a tomar las medidas que sean imprescindibles, según la evolución de la pandemia (...) Restringir el contacto social no es una opción, es una obligación", afirmó Igea, quien subrayó el buen comportamiento de los vecinos y aseguró que "no queremos, no vamos a volver a los días de marzo y abril".

Castilla y León, Cantabria, Galicia y la Comunidad Valenciana ya activaron en la medianoche del martes las once medidas acordadas entre Sanidad y las autonomías para hacer frente a los brotes de coronavirus mientras que Madrid prevé su entrada en vigor para las próximas horas.

La Comunidad Valenciana ha precisado que la prohibición de fumar, si no se da esa distancia de 2 metros, también será aplicable en las playas. "Ya no es excusa llevar el cigarrillo apagado, porque hay que llevar puesta la mascarilla", indicó la consejera de Sanidad valenciana, Ana Barceló.