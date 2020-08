Las familias piden clases mañana y tarde, ratios más bajas y más docentes

"A tres semanas de empezar el curso, no hay nada claro encima de la mesa". Los padres asturianos movilizados contra el modelo de organización del curso escolar perseveran en que no les sirve el protocolo del Principado, "puesto que cuando se hizo Asturias no estaba en la situación actual". La plataforma, que se acerca al millar de seguidores, que acaba de recibir la negativa del Gobierno regional a su demanda de que la asistencia sea voluntaria, lamenta la "falta de voluntad de diálogo de la Consejería" y concreta sus peticiones empezando por un desdoblamiento de turnos, "clases mañana y tarde" para que coincidan menos alumnos en los centros.

Reclaman, además, "que se baje la ratio de alumnos por clase" para salvar la "incoherencia" de los veinte permitidos ahora con las diez personas que establecen las directrices del Ministerio de Sanidad para las reuniones sociales y que se graben las clases por si se impone un modelo mixto de docencia presencial y online. Y si todo eso, como parece, lo hace necesario, "contratar más docentes, los que hagan falta. Estas generaciones de alumnos de hoy son el futuro del mañana", resaltan. A su juicio, "lo ideal sería que el curso comenzara al cincuenta por ciento de la capacidad de los centros", consideran que "al cien por cien es inviable cumplir las normas" de Sanidad, mientras siguen lamentando que con la legislación actual de la vuelta al cole "nos obligan a llevar a nuestros hijos a los centros sin cumplir la normativa".