Disuelven a 50 jóvenes que hacían fiestas en un colegio de Lugones

La Policía Nacional tuvo que intervenir el pasado sábado para disolver una quedada ilegal de medio centenar de jóvenes en el colegio La Ería de Lugones. Los vecinos venían alertando de que, durante la pasada semana, por las tardes, "grandes grupos de chavales se concentraban delante de las vallas del colegio, con la mascarilla por la barbilla y después saltaban al interior, donde ponían música y pasaban varias horas". El propio Ayuntamiento de Siero confirma que vino recibiendo avisos durante los citados días y dando parte a los cuerpos de seguridad. Finalmente, fue la llamada de una vecina el sábado la que acabó por cortar esta tendencia. "No daba crédito, pensé que era una pelea. Estaban allí con las mascarillas mal puestas, unos cuarenta o cincuenta chavales. Llamé a la Policía Nacional y me dijeron que mandaban a dos patrullas", cuenta la citada vecina. La concentración fue disuelta y los involucrados dieron media vuelta hacia sus casas. La denunciante explica que otros residentes de la zona "ya se habían dado cuenta de lo que pasaba y me dicen que se quejaron". Antes de la pandemia, era frecuente que los alumnos de los centros de la zona acudieran a la cancha de fútbol de la Ería a echar partidos de fútbol durante las tardes. Sin embargo, en este caso, los testigos hablan de "fiestas masivas", informa A. ILLESCAS.