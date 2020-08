Personal del HUCA sin taquilla tiene que llevar a casa su ropa de trabajo

El sindicato Sicepa-Usipa ha denunciado ante la Inspección de Trabajo que numerosos eventuales del HUCA "no disponen de los preceptivos vestuarios y taquillas". Esta circunstancia motiva que "algunas personas se vean obligadas a llevar su ropa y calzado de trabajo a sus domicilios", con el riesgo que ello implica "no solo para el personal, sino también para sus familias", en el actual contexto de pandemia de covid-19. En la imagen, pertenencias del personal que no tiene taquilla.