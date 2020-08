Salud confirma 31 nuevos casos positivos de coronavirus

La Consejería de Salud ha confirmado 31 nuevos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas, de los que 17 son contactos estrechos de casos conocidos. En relación con el cribado comunitario realizado en Poo de Cabrales se han identificado dos positivos.

Todas las personas afectadas se encuentran con sintomatología leve y en aislamiento en sus domicilios. Salud recuerda que las personas que aguardan el resultado de una PCR sea por sospecha de caso o por estudio de contactos estrechos deben permanecer en su domicilio y restringir su vida social. Asimismo, se insiste en que es fundamental que todas aquellas personas que sean consideradas contactos estrechos cumplan rigurosamente la cuarentena tal como se les haya informado por parte de Salud Pública. El incumplimiento de estas medidas de cuarentana puede suponer un riego para la salud personal y poblacional.

Las autoridades sanitarias recuerdan que el pasado martes entraron en vigor las nuevas medidas acordadas ante el coronavirus que incluyen, entre otras iniciativas, el cierre de los locales de ocio nocturno, la prohibición de fumar en las calles si no es posible mantener una distancia mínima interpersonal de, al menos, dos metros y el refuerzo del control de consumo de alcohol no autorizado en las vías públicas. Además, para los establecimientos de hostelería y restauración se fija el horario máximo de cierre a la una de la madrugada.

Salud también pide a la población que no se relaje en el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar la trasmisión del virus. En este sentido, insiste en el lavado frecuente de manos, guardar una distancia interpersonal de, al menos, un metro y medio con personas con las que no se conviva y el uso de la mascarilla que, en el Principado, es obligatoria para mayores de seis años en las vías públicas y espacios al aire libre; en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, así como en los medios de transporte públicos y privados, en este último caso cuando los ocupantes no convivan.