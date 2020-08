El hombre que intentó salvarle: "Oí gritos, les vi con los prismáticos y fui; es un trago duro"

La primera ayuda que recibió el artista gijonés fue la de José Antonio González Cuesta, Tonín, un técnico en desarrollo rural habitual de la zona que escuchó la petición de socorro. "Escuché voces y al mirar por los prismáticos les vi y fui corriendo hasta ellos; a uno de los dos le había dado un infarto y ayudé con la reanimación", relata este lugareño, que además se dedica al cuidado de reses en la zona. "Fui guarda de caza, prácticamente nací allí y conozco perfectamente la zona", asegura. Tonín González, además, ayudó a los equipos de emergencia que llegaron después de que Rafa López y su acompañante llamasen al 112.

La de este viernes no es la primera situación parecida a la que se enfrenta González Cuesta. "Una vez tuve que ayudar a una mujer, pero en aquella ocasión todo salió bien afortunadamente; ahora no hubo suerte, y es un trago que no se lo deseo a nadie", reflexiona. Pese a sus intentos, y también a los realizados por los rescatadores, no fue posible salvarle la vida al artista gijonés. Lo que sí advierte González Cuesta es que la ruta de Peña Mea "es un recurso turístico entre Laviana y Aller, pero es una zona bastante peligrosa y muy mal señalizada, algo que no entiendo". Un aviso al que el lugareño agrega que nadie debe olvidar "la importancia de extremar precauciones en la montaña".