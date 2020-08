Tan de moda como el gamonéu

A Elena Navarro Remis el cierre de su local, una tienda de moda en el centro de Benia (Onís), durante el periodo de confinamiento por el covid-19 le generó una preocupación y una incertidumbre considerables, como ella misma recuerda y como le pasó a tanta gente al frente de su propio negocio. Ahora bien, esa sensación pasó pronto para esta mujer acostumbrada a afrontar momentos de todo tipo, incluida la crisis de 2008, y salir siempre adelante. "A pesar de lo vivido, de estos días en que no sabía qué pasaría luego, después del confinamiento, el 11 de mayo, reabrí mi negocio con las mismas ganas y la misma ilusión del primer día, hace ya 22 años", explica esta emprendedora rural que está al frente de una tienda de moda con todo tipo de complementos en un concejo donde el queso gamonéu es el producto rey.

Natural de Benia, estudió en Oviedo Secretariado Internacional, un trabajo que no llegó a ejercer pues, tras al regreso definitivo a su localidad natal, y existiendo un local sin uso en un edificio familiar, sus padres decidieron abrir allí lo que en principio fue una mercería a la que su madre decidió llamar Santa Eulalia. "Entonces no era como ahora. Era mayormente mercería, pero tenía también un poco de todo. Había también cosinas de casa, juguetes, esas cosas. Con el tiempo fui dándole mi propio giro al negocio y empecé a incorporar bolsos y algo de ropa. Me empezó a ir bien y, como a los cinco años, ya lo convertí en una tienda de ropa y complementos de moda, porque también tengo calzado, aunque ha quedado igualmente algo de mercería", matiza.

Llama la atención su local, en medio de Benia, un pueblo que va acusando el descenso poblacional y donde la mayor parte de los negocios giran en torno a la elaboración del queso gamonéu, la hostelería y los alojamientos rurales.

"La tienda de Elena", en cuyos escaparates muestra ropa, bolsos y zapatos de última moda, es un éxito de su dueña, para quien todos los meses del año son importantes porque tiene una clientela fiel que acude a su establecimiento, no solo de su propio concejo, sino de otros limítrofes. "Aquí se vive mucho del turismo y también vienen a comprar a mi tienda. Tengo ropa moderna, es cierto; pero también otra más clásica, para personas mayores, con tallas más grandes, para que la gente tenga donde elegir. También tengo ropa interior, que se vende mucho", recuerda.

Abrió hace veintidós años y, en ellos, ha sabido salir adelante, incluso cuando llegó la crisis. "A mí la crisis me afectó dos años después de empezar, pero la superé," recuerda esta mujer, madre de un niño de 7 años, y que no cambia vivir en su pueblo por la ciudad. "Siempre aposté por el pueblo y de aquí no me muevo", recuerda.

Este verano ha notado un aumento grande de turismo en la zona y está encantada. "Estoy vendiendo mucho.", dice esta emprendedora, que cree que sí se puede vivir en el medio rural y que el tema de la burocracia "no solo afecta al medio rural, yo creo que lo del papeleo es algo que pasa en todos los sitios".

Eso sí, una vez dicho adiós al último turista, ella seguirá abriendo cada día su negocio con la misma ilusión que el primer día. "Estoy contenta porque me he ganado la confianza de la gente, y eso para mí es muy importante. Sin saber qué me puede pasar el mes que viene, me levanto cada mañana con gana de bajar a la tienda y ofrecer a mis clientes lo que me gusta de cada nueva temporada. No por vivir en un pueblo hay que renunciar a la modernidad", matiza.