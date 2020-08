Espinosa de los Monteros ataca al PP por su "apoyo con condiciones" a Sánchez

Ni Pedro Sánchez ha llamado a Vox ni Vox espera que lo haga. Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, no tiene "especial interés" en participar en la ronda de contactos que el presidente del Gobierno abrirá en breve a la búsqueda de apoyos para los retos fundamentales del inminente inicio del curso político. De visita en Asturias, la tierra de "una parte importante de mi familia", el diputado arremetió ayer contra el Ejecutivo de coalición, "el peor gobierno posible en el peor momento posible", y dio paso a la asunción de que en esa serie de consultas "la única aportación que podríamos hacer sería pedir su dimisión".

A sus "muy pocas ganas de colaborar con este Gobierno" opone Espinosa la disposición de otros partidos que en algún caso "están deseando cooperar". Menciona la actitud proactiva de Ciudadanos, pero también el conato de respaldo "con condiciones" que detecta en el PP. "Veo que se ofrecen a apoyar los presupuestos con la condición de que Podemos no participe de ellos, o salga del Gobierno", afirma. "Eso equivale a decir que Pedro Sánchez es un buen presidente cuyo único problema es tener a su lado a Pablo Iglesias. Nosotros no pensamos eso. Creemos que ambos son un desastre para España".

También son los populares el objetivo de algunas de las críticas que desliza el portavoz de Vox al evaluar como "una grave irresponsabilidad" el rechazo a la moción de censura que el partido de Santiago Abascal ha anunciado y que registrará en el Congreso, según Espinosa de los Monteros, de aquí al 15 de septiembre. A la escasez de apoyos parlamentarios que hasta ahora la sustentan replica el diputado denostando que "el PP haya dicho que no sin escuchar siquiera los planteamientos" y esperando que "todos recapaciten, pero no sólo el PP, también diputados socialistas o de otras formaciones que puedan sentir una cierta responsabilidad ante lo que está sucediendo". Pero para eso, resalta, "hay que escuchar los argumentos antes de decidir a golpe de tuit". La posición ante una iniciativa como ésta, "muy compleja", concluye, "no se decide en diez segundos para ganar una posición en el trending topic del día".