La hostelería de Llanes y Cangas de Onís, en pie de guerra: "Nos han fastidiado el otoño"

Los empresarios de Cangas de Onís y Llanes no entienden por qué el Gobierno regional les ha incluido dentro de una alerta naranja ahora que el verano se ha acabado y no hay ya las masificaciones que sí se registraron en julio y las primeras semanas de agosto. En Ribadesella asumen con más tiento la situación y consideran que hay que acatar las directrices de Salud. La decisión no contenta a todos por igual, pero sí coinciden todos en que pasará factura al turismo de los próximos meses. De hecho, ya se han certificado las primeras cancelaciones.

"No solo estamos sorprendidos, estamos en desacuerdo totalmente en la forma en la que lo han hecho". Saúl Pascual Asprón preside la Asociación de Empresarios de la Comarca de los Picos de Europa, Incatur, con sede en Cangas de Onís, y pone en duda la efectividad de crear una alerta naranja porque, "si no implica restricciones de movilidad, ni cambia los protocolos establecidos inicialmente, lo que estamos haciendo es generar alarma justo al final del verano, a las puertas de empezar la campaña de otoño", lamenta.

Los "métodos" empleados por el Gobierno del Principado "han sido del todo desacertados" porque, si bien ayer se atribuyeron tres casos por separado -que no consideran brote- al concejo de Cangas de Onís, "no nos explican absolutamente nada, nos hablan de vigilar y controlar, pero deberían haberlo hecho antes porque lo gordo en la comarca ya pasó y lo que consiguen ahora es fastidiarnos en un momento en el que el turismo desciende". Además, apunta, "esto generará turismofobia".

A lo largo del día de ayer también se especificó que en el municipio llanisco hay en la actualidad 17 residentes confinados y que el foco registrado en julio contabilizó 26 contagios. Lo que no se comprende, a juicio del presidente de la asociación de hostelería del concejo, Javier Garaña, es "por qué no nos notifican los datos, por qué dijeron que el brote estaba controlado y por qué vendieron que el concejo estaba libre en julio. De hecho, en una semana se retiró el autocovid instalado en Llanes porque la situación estaba ya bajo control, o eso dijeron entonces, porque los datos siempre los dan ellos, cuándo y cómo quieren. Ha pasado un mes de aquello y no nos notificaron absolutamente nada hasta que nos incluyen en una alerta que han tardado en explicarnos. Lo que van a generarnos es un problema de imagen. Nos han colocado como un foco de peligro y lo vamos a pagar en la campaña de otoño", lamenta el hostelero.

El momento "no es bueno, pero tampoco lo hubiera sido al principio o en el medio de la temporada", asume Sabino Martínez, presidente del colectivo riosellano de turismo rural, Aritur. "Ya tuve alguna cancelación, aunque no sé si por esta circunstancia. La gente tiene miedo y espera, claro, pero es justo también seguir las directrices que nos mandan en Salud. A mi juicio, esto es un toque de atención para no relajarnos, porque este verano hemos visto barbaridades. Tenemos que amarrarnos los playeros y asumir que el bicho está ahí fuera y debemos respetarlo. ¿Que esta no es una buena opción? Pues no, pero ellos sabrán por qué lo hacen", asume el empresario. Lo hace en una jornada en la que, al fin, se dieron a conocer los datos del Servicio de Vigilancia Epidemiológica y señalan que hubo 14 contagios en el brote del camping de Ribadesella y que permanecen confinados cuatro residentes en el concejo.