Navelgas rinde honores a la "amplia y generosa labor" de Manuel Linares

Navelgas descubrirá esta tarde la placa que da nombre a la calle Travesía Manuel García Linares, una vía de la localidad que hasta ahora carecía de nombre y que era conocida popularmente como "variante de Navelgas". La concesión de una calle al artista Manuel García Linares en su pueblo natal, quien también fue designado hijo predilecto del concejo de Tineo en el Pleno del 14 de agosto de 2019, partió de una solicitud popular apoyada por firmas como una forma de reconocerle de manera simbólica "su amplia, constante, desinteresada, generosa y positiva labor por el pueblo", especialmente, por "potenciar social, cultural y turísticamente la localidad de Navelgas y el concejo de Tineo".

Manuel García Linares asegura entre risas que le preocupa que ya le empiecen a poner placas. Pero cuando vuelve a un tono más serio agradece la iniciativa. "La buena voluntad de la gente que promueve esto demuestra que te tienen cariño y agradezco el detalle", reconoce. No obstante, señala con humildad que "lo poco que hice, que no hice nada, no fue para que me pongan una calle ni un título, lo hice por colaborar, porque creí que tenía la posibilidad y podía hacer algo para el desarrollo de la zona".

García Linares aprovechó sus vivencias en otros países para intentar importar a su pueblo experiencias que pudieran revitalizarlo. De este modo impulsó numerosos eventos que han logrado mantenerse a lo largo de los años y convertirse en referentes que atraen visitantes a Navelgas y ponen al pueblo en el mapa durante unos días al año. Un ejemplo es el bateo del oro, siendo Navelgas el lugar donde se celebra anualmente el campeonato nacional y que ya en dos ocasiones acogió el mundial. También impulsó la celebración del Festival del Esfoyón, evento que sirve para recuperar las tradiciones rurales de antaño en una noche mágica cuyo atractivo logra perdurar año tras año. El Día de los Pueblos de Asturias, que debía haberse celebrado el domingo pasado, fue otra de sus ideas para hermanar localidades entre sí. A ellas le siguen una larga lista de actividades que fue poniendo en marcha con la idea de ayudar a su pueblo a crecer y buscar alternativas de futuro.

Por ello le desalienta ver que el mundo rural y su comarca solo pierden habitantes y el futuro es cada vez más difícil de vislumbrar. Ante este panorama su deseo sería que en lugar de una calle le ofreciesen la oportunidad de ver que los pueblos "recobran vida y que tienen capacidad de subsistir por sí mismos, apartándose de la caridad oficial del gobierno".

Destaca que los pueblos pequeños no necesitan museos porque ellos mismos ya lo son. No se cansa de pedir que se cuiden "porque tienen unos valores y una arquitectura tradicional que habría que conservar y no se está haciendo, vemos cada día como se están cayendo hórreos y paneras". Lamenta que la esperanza de zonas como la suya siempre esté puesta en las ayudas que puedan venir de Europa.

En cuanto a la calle elegida para que lleve su nombre, asegura que está contento porque no tiene ningún edificio, es una circunvalación. "Lo bueno que tiene es que si hay alguien al que no le caigo bien no lo voy a fastidiar haciendo que reciba cartas con mi nombre", bromea. También saca su lado reivindicativo al recordar que para hacer esa calle se expropiaron unos terrenos a los vecinos que llevan años esperando para cobrar lo que se les debe de la ocupación de sus fincas. "Si me dan la concesión de especular con los solares sería una forma de pagar las expropiaciones que llevan años reclamando los propietarios y otra posibilidad es que me dejen administrarla y así le pondría un peaje para sacar algo de dinero para los gastos", continúa bromeando, mientras asegura que en estos tiempos hay que tomarse la vida con humor, "aunque la vida sea muy seria".

De hecho, no esconde cierta preocupación ante el pequeño acto organizado para descubrir la placa esta tarde y pide prudencia para que de ello no llegue a surgir uno de los temidos brotes de la infección. "Es un momento para tomárselo con calma", recalca.