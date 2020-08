Barbón y Ximo Puig analizan el reto de reflotar las comunidades autónomas

Los presidentes del Principado, Adrián Barbón, y la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, serán los protagonistas de la charla digital en formato webinar titulada "Las autonomías y su papel en la recuperación", que se enmarca en el ciclo "Diálogos políticos para la reconstrucción", que organiza LA NUEVA ESPAÑA y patrocina el Banco Sabadell-Herrero, y que aborda el papel de las administraciones públicas en la lucha contra la pandemia y las estrategias para afrontar la "nueva normalidad". El encuentro telemático se celebrará el jueves 3 de septiembre, de las 11.30 a las 12.30 horas, y podrá ser seguido a través de la web del periódico. La charla será moderada por Eloy Méndez, redactor del LA NUEVA ESPAÑA.

Adrián Barbón, nacido en Laviana, el 4 de enero de 1979, es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Militante del PSOE desde los 18 años, su primer vínculo con la primera línea de la actividad política llegó en el año 2003, cuando fue elegido concejal del Ayuntamiento de Laviana. Ocupó ese cargo hasta 2018, primero como vicealcalde y después como alcalde,. Entre 2015 y 2018 presidió la Asociación de Comarcas Mineras de España (ACOM).

Desde septiembre de 2017 Barbón es secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA). Tras su elección anunció que impulsaría "un nuevo modelo de partido", más abierto a la participación de la militancia. Es asimismo miembro del Comité de las Regiones de la Unión Europea (UE). Fue diputado en el Congreso durante un mes en 2015, y es parlamentario en la Junta General desde 2019. Fue elegido presidente autonómico el 20 de julio del año pasado. Es el noveno jefe del Ejecutivo asturiano y el primero nacido en la etapa democrática.

Ha recibido elogios por su gestión de la alarma sanitaria, que según sus defensores ha posibilitado que Asturias presente los mejores datos de España en número de fallecidos y de contagios. De tal manera que la gestión asturiana de la alarma sanitaria se ha convertido en ejemplo a seguir en el resto de España y ha sido alabada en numerosas ocasiones por los dirigentes estatales. Según han manifestado varios expertos la relativamente escasa incidencia del virus en Asturias tiene mucho que ver con el hecho de que Barbón adoptó medidas "antivirus" antes que nadie: ordenó cerrar los centros educativos y aislar las residencias de mayores días antes del decreto del estado de alarma. Después, cuando recuperó las competencias al concluir el estado de alarma, siguió siendo restrictivo para evitar rebrotes: demoró la apertura de locales nocturnos, redujo el tamaño de los grupos que podían reunirse, recomendó el uso de la mascarilla, estableció aforos máximos en las playas, aconsejó no fumar en terrazas... La última decisión de su gobierno, controvertida, ha sido decretar la alerta naranja en cinco concejos del oriente asturiano: Llanes, Ribadesella, Parres, Cangas de Onís y Cabrales. Una medida que no descarta aplicar en otras zonas.

Ximo Puig, nacido en Morella (Castellón), el 4 de enero de 1959 es periodista y ha trabajado tanto en medios escritos como en radios y agencias de noticias. Fue elegido diputado en el Congreso por Castellón en 1983 y, a la vez, fue responsable de Cultura de la Diputación de su provincia natal. Entre 1986 y 1995 trabajó en la Presidencia de la Generalitat Valenciana, primero como director general de Relaciones Institucionales e Informativas, y después como director del gabinete del entonces presidente, Joan Lerma.

De 1995 a 2012 fue alcalde de su localidad natal, cargo que compaginó entre 1999 y 2011 con el de diputado autonómico. En 2011 fue elegido de nuevo diputado en el Congreso por Castellón. Encabezó la lista del PSPV-PSOE a las elecciones autonómicas por Castellón en 2015 y ese mismo año fue elegido presidente de la Generalitat.

A Puig, como a Barbón, no le tembló la mano a la hora de adoptar medidas drásticas para frenar los rebrotes. Ordenó cerrar las discotecas, salas de baile, karaokes y bares de copas, estableció horarios de cierre y distancias mínimas, y prohibió el consumo colectivo o en grupo de bebidas en espacios públicos. Pese a la coincidencia ideológica, Puig no ha dudado en criticar al Gobierno de Pedro Sánchez. Lo hizo, por ejemplo, cuando el Ejecutivo central decidió mantener a la región en la "fase 0" de la desescalada. "Nos han cambiado las reglas de juego a mitad de partido, no es serio", llegó a declarar entonces. Protestaba porque consideraba excesiva la medida. Y lanzaba una severa advertencia: "Lealtad no es sumisión".

Ahora, Puig y Barbón afrontan el final del verano, el inminente inicio de las clases, el aumento del número de contagios y la futura llegada de los virus de otoño, a la vez que buscan fórmulas para la reconstrucción de sus respectivas comunidades autónomas tras el durísimo varapalo está suponiendo el coronavirus. En charla digital del jueves explicarán cuáles son sus planes de futuro.