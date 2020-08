Nieve en agosto: el refugio de Cabrones amanece bajo un manto blanco

Asturias está bajo la influencia de una perturbación que hace llegar aire frío procedente de latitudes tan altas como Islandia. De ahí que no sea extraño que haya dejado incluso nieve en los Picos de Europa. Esta mañana, el refugio del Jou de los Cabrones amaneció bajo una fina capa de nieve, de la que ha dado cuenta fotográficamente Jorge González, el guarda del refugio, el más aislado de los Picos. Meteorología preveía que cayesen en la pasada madrugada once centímetros de nieve, y otro más hoy.

Las temperaturas han caído notablemente en la montaña y la nieve se ha adelantado respecto al año pasado, puesto que, en 2019, la primera nevada se produjo el 10 de septiembre. Sin embargo, las temperaturas subirán a partir de mañana lunes en la región y es posible que se terminen rozando los 30 grados el viernes, para después volver a la inestabilidad el fin de semana.

Felechosa, el lugar donde más llovió del país



La de ayer fue una jornada sorprendente, con una caída de temperatura de diez grados en lugares como Oviedo. Felechosa, en Aller, encabezó los registros de precipitaciones del país, con 102 litros por metro cuadrado, una cifra que supone un récord de lluvia en agosto en Asturias. Otras localidades asturianas también registraron precipitaciones importantes, como Cabrales, donde cayeron 55,8 litros por metro cuadrado; Camuño, en Salas, con 47,8; Bargaéu, en Piloña, con 46; Amieva, con 41,8; y Oviedo, con 41,2.

El motivo de este empeoramiento del tiempo hay que buscarlo, según Ángel Jesús Gómez Peláez, delegado de Aemet en Asturias, "en la llegada de aire frío de altas latitudes, Islandia aproximadamente, que ya se inició el viernes y va a continuar durante todo el fin de semana".

Lo que llamó la atención de las precipitaciones de ayer fue la intermitencia de las trombas de agua, y que no afectase del mismo modo a zonas relativamente cercanas. Eso y la caída de temperaturas en el interior de la región. Oviedo, que el jueves registró máximas de casi 27 grados y el viernes bajó 21, no subió de 16 ayer sábado. Pajares, que el jueves registró 21 grados, cayó el viernes a 14, pero ayer no subió de 6. En la costa, la bajada de temperaturas no fue tan apreciable: Gijón, Avilés, Llanes, Colunga..., tuvieron máximas de 19 grados y unas precipitaciones mucho menos copiosas. Tras este paréntesis tan anómalo, el lunes se recuperará la normalidad.