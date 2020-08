Ciudadanos reclama al Principado apoyo a los municipios turísticos

La portavoz de Ciudadanos en la Junta, Laura Pérez Macho, ha reclamado hoy en Ribadesella apoyo del Principado a los municipios turísticos que soportan durante los meses de verano una enorme presión en la prestación de servicios públicos debido al incremento poblacional que supone la llegada masiva de visitantes y que en algunos casos llega a multiplicar por seis la cifra de habitantes habituales.

Acompañada por el teniente de Alcalde de Ribadesella, Luis Fuentes, y por los concejales de Parres y Amieva, Mili de la Maza y José Antonio Sánchez, respectivamente, ha pedido al Gobierno de Asturias que se implique en la coordinación de servicios y en la optimización de recursos disponibles para evitar que en los próximos periodos vacacionales todos los concejos que cuentan con recursos turísticos, pero especialmente algunos como los costeros, vuelvan a verse expuestos a situaciones como la vivida este verano, con una afluencia excepcional de visitantes que ha puesto en evidencia las dificultades para hacer frente en soledad a esta situación, que requiere de un esfuerzo extra en materia de seguridad, saneamiento, abastecimiento de agua, recogida de basuras o limpieza de playas, entre otros servicios.

"Los ayuntamientos turísticos, especialmente los costeros, pero además todos los ayuntamientos que tienen activos turísticos y que reciben muchísima población durante los meses de verano, se ven sobrepasados a la hora de poder atender y gestionar esta demanda sobre los servicios públicos que aumenta tan exponencialmente en estas épocas. Este 2020 hemos podido ver que el turismo en Asturias ha sido un éxito, pero también supone un gran aumento de la presión sobre servicios públicos de gestión municipal como pueden ser la limpieza de las playas, la recogida de residuos, el abastecimiento de aguas, la depuración de las aguas residuales urbanas e incluso la vigilancia y la seguridad a través de las policías locales.

El Gobierno del Principado, a través de su función de diputación puede y debe optimizar la prestación de estos servicios y puede prever, ya de cara al verano de 2021 y antes de que se acerquen otras fechas, antes de la Semana Santa del año que viene, sin improvisar, cómo puede coordinar esos servicios y reforzarlos, a través de ayudas económicas o a través de una optimización de todos los recursos disponibles en el territorio", señaló la parlamentaria.

La diputada se refirió también a la necesidad de impulsar infraestructuras de saneamiento básicas con las que aún no cuentan algunos municipios y puso como ejemplo la necesidad del proyecto de depuración para el río San Miguel, que atraviesa la cueva de Tito Bustillo, en Ribadesella. En este sentido, anunció la presentación de una iniciativa en la Junta para urgir el desarrollo de estas obras. "Junto al reto de la presión turística sobre los servicios municipales se encuentra la insuficiencia estructural que ya tienen muchos de estos servicios, como puede ser el saneamiento de las aguas residuales urbanas. Un ejemplo de ello es este río San Miguel, que pasa por el interior de la Cueva de Tito Bustillo y por varios núcleos de población riosellanos y que tiene unos enormes déficits de depuración. Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos vamos a preguntar al Gobierno del Principado cómo está ese proyecto que ya se licitó, pero ya acumula demasiados retrasos y urgir que las obras se liciten cuanto antes y se ejecuten a la mayor brevedad posible", añadió Pérez Macho.

En la misma línea se pronunció el teniente de Alcalde de Ribadesella, Luis Fuentes, que incidió en las "necesidades que tenemos los municipios pequeños, costeros y no costeros como puede ser Cangas de Onís, concejos turísticos que requerimos de apoyo que mitigue algunas carencias en materias como saneamiento o abastecimiento o algo tan simple como Internet para los vecinos y vecinas de Ribadesella". "Sufrimos la presión turística, pero no tenemos apoyos que nos permitan tener, por ejemplo, un saneamiento adecuado. Nos vemos afectados por problemas incluso con el agua del grifo, no por carencia de ella, sino de depósitos adecuados al volumen de gente que tenemos en determinados periodos", concluyó.