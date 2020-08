El Nuncio, en Covadonga: "Aquí tocamos la historia y la fe de tantos siglos"

Monseñor Bernardito Cleopas Auza, el nuncio apostólico en España, inauguró en la tarde de ayer la novena de la Virgen de Covadonga loando las excelencias de un santuario que ya visitó en la Navidad de 1986, con 27 años: "Aquí tocamos la historia y la fe de tantos siglos, volver a este privilegiado lugar de España es un doble placer y un doble honor", leyó en un castellano más que aceptable, pese a que no habla español. El Nuncio trasladó el afectuoso saludo del Santo Padre Francisco, y su cercanía y cariño, especialmente "por los que sufren necesidades".

La iniciada ayer es la novena más "insólita, con menos peregrinos y sacerdotes", se dolió el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz. "No hemos podido celebrar la procesión, pero, como decimos en España, algunas procesiones van por dentro", añadió el franciscano. Luego se le pudo ver con el Nuncio departiendo en italiano y rezando ante la Virgen en la santa cueva, para sorpresa y regocijo de los visitantes.

Monseñor Auza evocó al peregrino más ilustre de Covadonga, el Papa Juan Pablo II, que visitó el santuario el 20 y 21 de agosto de 1989. Incluso citó una de sus frases: "Si queréis construir una Asturias mas unida y solidaria, no podéis prescindir de esa nueva vida, fuente de espiritual energía, que hace más de doce siglos brotó en estas montañas a impulsos de la Cruz de Cristo y de la presencia materna de María, Nuestra Madre". Monseñor Auza también se refirió a la actitud que los creyentes deben asumir frente a la pandemia: "A ejemplo de María, Nuestra Madre, nos toca, como insiste Francisco, acompañar asumiendo el dolor, el sufrimiento que este mundo intenta ocultar sin conseguirlo".

También el abad de Covadonga, el avilesino Adolfo Mariño, abundó en el mensaje de la novena de este año, "María, esperanza y alegría": "Queremos que nos eche una mano para salir adelante, pero también es nuestra alegría, y en medio de tantas dificultades, de tanta tristeza por la muerte de tanta gente, por tanta infección, es también nuestro apoyo", señaló.

El Abad admitió que, este año, la novena es "tremendamente especial" porque "prácticamente no hay peregrinos, pero sí tenemos representantes de las comunidades parroquiales y aquellos que nos siguen, por tercer año, por Youtube. Desde el Principado nos han invitado a mantener las medidas de seguridad y queremos dar ejemplo", añadió.

Efectivamente, las medidas fueron extremas. A la entrada, integrantes del Seminario Misionero de Oviedo ofrecían gel hidroalcohólico. Uno de ellos, el venezolano Jhon Terán, aseguró que la gente es "muy responsable", aunque hay quien "lleva la mascarilla por debajo de la nariz. La basílica se desinfecta en todo momento". La madrileña con orígenes en Ribadesella Rosalía Sánchez opinó que la novena no había estado "tan mal: no hubo tanto público". Y resaltó que se había respetado la distancia y el uso de las mascarillas. "Me he sentido segura, lo tenían todo muy bien organizado", añadió por su parte Amelia Cachero, de Ujo (Mieres). El coronavirus no apagó la ilusión de un grupo de 26 jóvenes peregrinos llegados de la parroquia del Corazón de María de Alcalá de Henares (Madrid), a pesar de que estaban un poco cansados. Y es que caminaron en tres días los ochenta kilómetros que hay entre Gijón y Covadonga para participar en la novena. "Estamos reventados, pero alegres", subrayó Pedro Blanco, uno de ellos.