Tormenta por el apoyo de un cargo juvenil del PP al tiroteo de Wisconsin

El responsable de redes sociales de Nuevas Generaciones de Gijón, Marco Fernández Carba, se encuentra en el foco de la polémica después de haber subido en su cuenta personal de Twitter una imagen de apoyo a Kyle Rittenhouse, el menor de 17 años que acabó con la vida de dos manifestantes en Wisconsin (Estados Unidos) en el transcurso de una protesta antirracista. Fernández Carba posteó en su cuenta una imagen del joven, cargado con el arma con el que abatió a las dos personas, acompañada de los textos "Free Kyle" ("Libertad para Kyle", en su traducción al español) y "Don't tread on me" ("No me pisoteéis"). El autor de la publicación defendió ayer que ese post se colgó "por error" ya que "lo subí sin darle más vueltas ni pensar en sus consecuencias".

De hecho, explica Fernández Carba, que al ver el revuelo que causó en redes sociales "lo borré automáticamente" y que "en cuanto me di cuenta de la equivocación, rectifiqué". El alboroto se formó después de que varios usuarios de la red social se dieran cuenta -porque así constaba en la biografía de su cuenta personal-, que Fernández Carba ocupaba el puesto de "Social Media Manager" en Nuevas Generaciones de Gijón y Asturias.

El joven, que borró su cuenta en Twitter y se abrió otra privada, se excusa asegurando que "condeno el terrorismo, es un acto que no tiene que ver con la ideología, ni el color, ni las siglas, es algo inhumano". No obstante, quiso dejar claro que "fue un error personal que nada tiene que ver con el partido", en referencia al Partido Popular, al que pertenece Nuevas Generaciones.

Desde la sección gijonesa de la organización juvenil, su presidente Carlos Álvarez excusó a su compañero asegurando que "son cosas que se suben sin analizar fríamente cuáles pueden ser sus consecuencias a largo plazo", pero remarcando que "cuando lo vio con una perspectiva diferente, rectificó".

Quien sí entró al trapo fue el secretario general de la formación juvenil del PP en Gijón, José Ángel Vallina, que contestó a un post en asturiano diciendo que "si tiene alguna objeción sobre nuestro community manager nos la puede enviar en castellano". Ello dio pie a que usuarios de las redes rastreasen sus cuentas personales, llegando a descubrir que sigue a cuentas dedicadas a Francisco Franco. No obstante, Álvarez aseguró que "son cuentas personales y tienen la libertad de gestionarlas como quieran" y dejando claro que "por el momento, no valoramos tomar medidas".

Por su parte, desde la dirección de Nuevas Generaciones de Asturias se limitaron a explicar que los implicados "no tienen ningún cargo en el comité ejecutivo" y que "son sus redes personales y pidieron disculpas tras una actuación que no sigue las líneas del partido".