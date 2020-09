Homenaje a los supervivientes asturianos del covid tras "un viaje de ida y vuelta"

"Esta tarde somos menos, muchos menos que otros años. Esta tarde, cuando celebramos el acto institucional de conmemoración del Día de Asturias, no seremos miles aplaudiendo a las personas galardonadas. Esta tarde, quebrando una tradición de décadas, no entregaremos las medallas del Principado". Así ha comenzado el presidente del Principado, Adrián Barbón, su discurso en el acto institucional organizado con motivo del Día de Asturias 2020.

Barbón ha señalado que "vivimos los tiempos inciertos y duros de una pandemia que ha enlutado estos meses. Sí, ya sé que parece que estamos siempre hablando de lo mismo, pero es la realidad, una realidad tan dominante que se impone siempre y nos obliga a mirarla continuamente de frente, sin apartar la vista. Me parecería una falta de respeto que este 8 de septiembre nos comportásemos como si no pasara nada, como si no sumásemos centenares de muertes y como si no estuviéramos comprobando un aumento alarmante de los contagios también en nuestra tierra. Las víctimas, quienes han sufrido el fallecimiento de familiares, amistades o conocidos, no se merecen siquiera un amago de indiferencia".

Durante sus palabras, el presidente de la región ha querido dedicar unas palabras especiales a seis invitados que han superado el coronavirus. "Hoy, esta celebración pretende ser otro homenaje, en este caso a quienes superaron la enfermedad. Les representan seis invitados de honor: Armando, Alba, Carmen, Marcos, María José y Jesús Manuel. Ya hemos escuchado a Armando, que ha hablado en su nombre. Armando, has realizado una intervención emocionante, te lo aseguro. El único lujo de esta ceremonia es teneros aquí con nosotros; ese es el auténtico lujo de este acto. Muchas gracias".

Barbón ha concluido su intervención recordando que "este 8 de septiembre, en homenaje a todos ellos, recordemos que proteger Asturias está en nuestras manos. Ese es el inmenso deber colectivo que tenemos unos con otros y todos con nuestra patria".



"Un viaje de ida y vuelta"

"He hecho un viaje de ida y vuelta que me hace ver la vida de otra manera", ha destacado esta tarde Armando Menéndez, profesor de matemáticas jubilado, como resumen de los tres meses que pasó en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) luchando contra el coronavirus. El calvario del docente moscón incluyó 58 días en la unidad de cuidados intensivos (UCIO) del complejo sanitario de Oviedo, donde fue entrevistado por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 15 de mayo. "Quiero transmitir un mensaje de fuerza, ánimo y valor a todos los supervivientes, para superar las importantes secuelas, tanto físicas como psicológicas, que son múltiples y muy variadas", aseveró.