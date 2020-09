La familia del llanisco fallecido en accidente en Balmori: "Gracias por apoyarnos"

Los familiares de Bernard Marcos, el mecánico llanisco fallecido en accidente de tráfico tras una colisión con otro coche en Balmori, han escrito una carta de "agradecimiento en el recuerdo a Bernard", en la que expresan su gratitud por el apoyo recibido y ensalzan la obra en vida del vecino de Lledías: "Bernard no solo deseaba quedar bien con amigos, familia o clientes, sino que obraba para que así ocurriera realmente".

La carta íntegra de la familia de Bernard



El agradecimiento que solo consiste en el deseo

es cosa muerta,

como es muerta la fe sin obras.



(Miguel de Cervantes)



Bernard no solo deseaba quedar bien con amigos, familia o clientes, sino que obraba para que así ocurriera realmente.

"Pa mañana está" y vaya si estaba. Con mucha profesionalidad, con mucha imaginación, con mucha dedicación. Y estaba. ¿la motosierra no va? ¿la moto no arranca? ¿me puedes dar unas pequeñas charlas en el colegio? ¿tomamos algo después? ¿salimos en quad el domingo?

No se de donde salía tanta energía, ni tanto tiempo...



Y todos sus amigos o conocidos no se quedaron atrás, los agradecimientos que ha recibido la familia todo este tiempo no han quedado huérfanos de obra. Muchas gracias por apoyarnos, por acercaros por el velatorio, por casa, por su funeral, por escribir algo en redes sociales, por ese mensaje o llamada.



Gracias por venir en moto, por recordarnos a todos ese sonido y olor que movió su vida.

Gracias por enviar un ramo de flores.

Gracias por colocar una en la puerta de su taller.

Gracias por apoyarnos delante del ayuntamiento de Llanes.

Gracias por echar una mano para poner al dia los asuntos pendientes en el taller.

Gracias por arropar a sus padres, consolar a su viuda, abrazar a sus hijos, acompañar a sus hermanos, animar a sus sobrinos y hacernos sentir a todos acompañados en este dolor.

Gracias por hacernos todo mucho más soportable, gracias por esa "obra", sea la que fuera, realmente nos habéis ayudado. Gracias.





"Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo,

y no en el resultado.

Un esfuerzo total es una victoria completa"



El esfuerzo diario de Bernard para hacer que la vida de su familia, amigos y vecinos fuera mas agradable, fue total. Su Victoria ha sido completa.