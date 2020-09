Convocadas otras 1.163 plazas de interinos, y ya van 4.254, 700 más que el año pasado

Aparte de la noticia de la dimisión de la directora de Planificación Educativa, Ana Isabel López -y de los rumores de otras dimisiones-, la comunidad educativa asturiana estuvo ayer especialmente pendiente de la segunda convocatoria de interinos por parte de la Dirección General de Personal Docente. Esta segunda convocatoria cuenta "con 1.163 plazas, la mayoría de Infantil, Primaria y de especialistas en necesidades educativas, y se unen a las 3.091 que se adjudicaron en julio", indicó el Gobierno. Por tanto, el Gobierno lleva convocadas este año un total de 4.254 plazas de interinos, frente a las 3.560 del año pasado, es decir 700 más.

La Consejería "ha sacado en esta segunda convocatoria el grueso de las plazas de los ciclos de Educación Infantil y Primaria para facilitar su incorporación a las aulas en el inicio del curso, previsto para 22 de este mes". En la tercera semana de septiembre seguirá el mismo procedimiento con Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP).

La noticia ha sido valorada positivamente por los sindicatos, aunque algunos ya deslizaron algunas críticas. En algunas especialidades, hay menos plazas que el año pasado. Y de las plazas convocadas, solo 326 van destinadas a cubrir la reducción de ratio de alumnos por profesor implantada como medida de seguridad frente al covid-19, frente a las 565 comprometidas por el Gobierno regional "para atender las necesidades educativas derivadas de la pandemia", con un coste de 40 millones. Faltarían por tanto 239 contratos.

Para el sindicato CSIF, "aunque insuficientes, valoramos positivamente el esfuerzo de la administración y esperamos que en la próxima convocatoria del 22 de septiembre se complete la oferta de 'plazas covid' para alcanzar la cifra de 565 contratos que la consejería había anunciado el pasado 4 de septiembre".

CSIF denuncia "el alto número de plazas a media jornada, 308 en la última convocatoria, que sumadas a las de la convocatoria anterior hacen un total de 1.264 plazas a tiempo parcial lo que supone alrededor del 32 por ciento del total de plazas ofertadas". Según el sindicato, "uno de cada tres interinos lo es a tiempo parcial". Estos porcentajes, añade, no mejoran si hablamos del computo total de docentes interinos en plantilla en el Principado. "De los alrededor de 11.500 docentes de enseñanza no universitaria en el sistema público asturiano, un 33 por ciento son interinos. Lo que ilustra la falta de estabilidad en el empleo en el sector público asturiano y entre los docentes en particular", denuncia el sindicato.