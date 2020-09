Feijoo y Barbón hacen frente común ante el peligro de perder fondos de cohesion

Asturias y Galicia pedirán al Gobierno central una salvaguarda de que recibirán los mismos fondos de cohesión europeos que se aprueben en el próximo presupuesto europeo para el periodo 2021-2027, según han asegurado esta mañana los presidentes Adrián Barbón y Alberto Nuñez Feijoo al término de un encuentro que han mantenido en la Presidencia del Principado. Feijóo, que ha viajado a Asturias para participar en los actos del Día de Galicia, ha señalado que "no podemos dispersar los trabajos solo en los fondos de reconstrucción del covid, debe haber una red de seguridad para que las autonomías no perdamos los millones que nos corresponden: no pedimos más, sino que no recibamos menos". Barbón, por su parte, ha indicado que pedirán al Gobierno que se establezca una "cláusula de salvaguarda, de forma que el reparto no suponga una pérdida de recursos". Ambas comunidades formarán un equipo de trabajo con personal de las consejerias de Hacienda para preparar un documento que recoja su posición.

Feijóo aseguró que defender los intereses del Noroeste de España es defender los intereses Galicia y Asturias, y ambos resaltaron el frente común que forman ambas comunidades para que la financiación autonómica no dependa sólo del criterio de población e incluya otros como el despoblamiento, la dispersión, el envejecimiento o la orografía, que encarecen objetivamente los servicios