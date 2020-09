"No parece accidental", dice la Guardia Civil sobre la muerte de la Paz Fernández

Los nuevos testimonios ante la muerte de la gijonesa Paz Fernández en febrero de 2018 ponen contra las cuerdas la versión del único acusado, Javier Ledo, que aún defiende que la mujer se cayó por las escaleras. Criminalística, en la segunda jornada de hoy del juicio en Gijón, asegura no ver plausible esta teoría por la cantidad de sangre hallada por diversas partes de la vivienda de él, más compatibles con un ataque, y los agentes encargados de hablar con testigos e inspeccionar en móvil de ambos aseguran que la relación entre los dos era propio de "una pareja", algo que también Ledo niega.

El testimonio más emotivo, no obstante, fue el de una de las hermanas de la fallecida, visiblemente afectada, que asegura que Ledo la "manipuló" haciéndola creer que paz estaba "mal anímicamente" y que podría haberse suicidado. Fue, no obstante, interrumpida varias veces por el magistrado para dejar de emitir juicios de valor y limitarse a contar los hechos.

También intervinieron especialistas de laboratorio de Criminalística, que detallaron todos los recovecos y objetos de la casa en la que se hallaron restos biológicos o sangre de la fallecida. La mayor cantidad de restos, en el rellano, lo atribuye a un "charco" de sangre y, a su juicio, el cuerpo "se tuvo que haber movido" de la planta primera a la baja. Ante la pregunta de si el reparto de estos retos podría ser compatible con una caída accidental, un agente aseguró que no. La defensa trató después de matizar esta parte preguntándole si los retos en otras partes de la casa podría deberse a que Ledo se hubiese movido después de la supuesta caída arrastrando sangre en sus playeros, que también tenían restos. Pero el agente volvió a ser tajante: "No, a mi juicio no. Es demasiada sangre". Su hipótesis, por tanto, es clara: el ataque se produjo ya en la primera planta y luego el cuerpo se desplazó hasta al rellano, donde acabó de desangrarse.

A falta de las declaraciones de los forenses, que tendrán que dictaminar si los golpes que recibió Fernández son compatibles o no con la versión de Ledo de la caída por las escaleras, la de este agente fue hasta ahora la declaración que más pone en duda la versión de Ledo. También el de otra compañera de equipo, que aporta como "hipótesis" que la discusión comenzó en la cocina y se "recrudeció" escaleras abajo y en el rellano.