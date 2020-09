Guía de cómo debe actuar un colegio ante un caso de covid

Aislar al alumno en un aula, contactar con la familia y la enfermera encargada del centro, y llamar al 112 si los síntomas son graves. Eso es resumido lo que deberá hacer desde este martes un centro educativo ante la aparición de un caso positivo de covid. Según la guía de actuación elaborada por la Consejería de Salud -que a continuación se desarrolla en forma de preguntas-, en una situación extrema de transmisión no controlada, el colegio tendría que cerrar como mínimo 14 días. En todos los centros habrá una persona designada para gestionar los contagios de covid y por parte del Servicio de Salud (Sespa) también habrá personal encargado de atender las incidencias que se produjesen en el ámbito escolar. En concreto, una nueva figura denominada Coordinadora de Enfermería Comunitaria en el Ámbito Escolar; también habrá una enfermera responsable para cada centro.

Este sistema fue criticado ayer por el Sindicato de Enfermería, SATSE. Según ellos, el Principado "pretende dar solución al inicio del curso sobrecargando a las enfermeras", pues no se ha contratado más personal. La medida, además, "está muy lejos de la figura de la enfermera escolar que reivindicamos", agregan.

1 ¿Cuándo se considera que hay un caso sospechoso de covid? Cuando un alumno o un trabajador del centro presente un cuadro clínico de infección respiratoria aguda. Es decir, fiebre, tos o sensación de falta de aire. También pueden presentar otros síntomas, como dolor de garganta, pérdida de olfato y gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros.

2 ¿Qué debe hacer el centro si alguien padece síntomas compatibles con el covid? 1) Se llevará a un espacio separado de uso individual. 2) Se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la persona que quede a su cuidado), si previamente no la tenía. 3) La persona que acompañe al caso sospechoso utilizará una mascarilla FFP2 sin válvula si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), además de gafas para la protección ocular o pantalla de protección facial, y una bata desechable. 4) Se contactará con la familia y con la enfermera del Sespa responsable del centro educativo para iniciar la solicitud de la PCR. 5) Si la persona que inicia síntomas es un trabajador, debe abandonar su puesto de trabajo y contactar con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su médico de atención primaria para seguir sus instrucciones. 6) En caso de presentar síntomas de gravedad, se llamará al 112.

3 Si se confirma el positivo, ¿cuánto tiempo deben permanecer aislados alumnos y/o profesores? Los estudiantes tendrán que estar en cuarentena al menos 10 días desde el inicio de los síntomas siempre que hayan transcurrido tres días desde el fin de los síntomas. Será considerado estrecho cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador que haya compartido espacio con el alumno positivo en covid a una distancia menor de 2 metros y sin mascarilla durante más de 15 minutos. También entran en este grupo las personas que conviven con el enfermo. En todas las etapas, a excepción de la de 0 a 3 años, los considerados contactos estrechos deberán permanecer en el domicilio guardando un período de cuarentena y se les realizará PCR transcurridas 72- 96 horas tras el contacto o si presentan síntomas.

4 ¿ Cómo debe actuar un centro si hay brotes? Se considera brote cualquier agrupación de tres o más casos. Los escenarios en el ámbito escolar pueden ser muy variables: brote en un aula, brote en varias aulas sin vínculo epidemiológico, y brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico. Ante los dos primeros escenarios, hay que: 1) Aislar en sus casas a los infectados. 2) Identificar a los contactos estrechos de cada clase. 3) Si los casos se produjeron en un grupo de convivencia estable o burbuja, se suspenderán las clases durante 14 días. 4) Si los casos no pertenecen a un grupo de convivencia, se mantendrá la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos. 5) Se extreman las medidas de prevención e higiene en todas las etapas educativas. En el tercer escenario -brotes en varias aulas con vinculación-, además de todo lo anterior, habrá que estudiar la relación existente entre los casos y, si se demuestra que hay vinculación entre ellos y no se han podido mantener las medidas de prevención e higiene, se valorará la adopción de medidas adicionales como la ampliación de la cuarentena y suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta transcurridos 14 días. Se podrán cerrar líneas completas, ciclos o etapas educativa.

5 ¿Qué hay que hacer ante brotes en un contexto de transmisión no controlada? Esta situación afectaría a todos los miembros de un centro educativo e, inicialmente, se ordenaría su cierre durante un período de 14 días, aunque la duración de este plazo podría variar en función de la situación epidemiológica y del nivel de transmisión que se detecte en el colegio.