El Principado aumenta la alerta naranja a los concejos de Langreo y San Martín del Rey Aurelio

El coronavirus le está pegando fuerte a la Cuenca del Nalón en esta segunda oleada de la pandemia. Los concejos de Langreo y de San Martín del Rey Aurelio van a seguir la estela de Laviana y la Dirección General de Salud Pública ha decidido que se decrete sobre ellos la alerta naranja. Una alerta que tiene que ver con el progresivo crecimiento de casos detectados en la zona y que se acaba de publicar esta tarde en el Boletín Oficial del Principado.

La justificación que se apunta en el BOPA es que "de acuerdo con el informe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica de 23 de septiembre de 2020, la incidencia acumulada de casos en los últimos siete días en los concejos de Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio es muy superior a la media del conjunto del Principado de Asturias con una tendencia significativamente ascendente".



Las medidas a aplicar



Según queda descrito en el BOPA, el Principado considera que la alerta naranja debe llevar a aparejadas las siguientes medidas en el territorio de Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio:

-Recomendación de cancelación o aplazamiento de actividades no fundamentales.

-Se recomienda cancelar o posponer cualquier actividad que no sea considerada fundamental y que pudiera ser postergable. El riesgo cero de transmisión de la COVID-19 no existe y, por ello, aquellas actividades que no sean consideradas imprescindibles por los diferentes sectores u organizaciones deberían ser aplazadas hasta que mejore la situación epidemiológica.

-En particular, se recomienda no celebrar actividades en las que circunstancialmente pueda no usarse mascarilla y que supongan interacción social.

-Limitar el aforo de reuniones familiares y sociales.

-Se recomienda a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.

-Se recomienda a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 6 personas.

-Se priorizará la utilización de espacios al aire libre frente a espacios interiores.

-Condiciones que deben cumplir los establecimientos de hostelería y restauración:

-En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas no estará permitido el consumo en las

barras.

-En las mesas o agrupaciones de mesas se restringirá la presencia a 6 personas como máximo.

A falta de conocerse los datos de hoy, según la información hecha pública ayer martes por las autoridades sanitarias, desde que se empezara a contabilizar la segunda ola del coronavirus en la región -es decir, en verano- Langreo acumula 116 contagios constatados, lo que supone una tasa de incidencia de 294 casos por cien mil habitantes. Si se tiene en cuenta sólo lo sucedido en los últimos siete días (desde el 15 al 22 de septiembre) esa tasa de incidencia en Langreo es de 129 casos, muy por encima de la media regional.

En el caso de San Martín del Rey Aurelio, sin sumar aún los datos de las últimas horas, Salud Pública tiene constatación de 27 positivos en el territorio en la segunda oleada de la pandemia lo que supone una tasa en los últimos 7 días de 124 casos por cien mil habitantes.

Como se recordará, para la OMS la tasa de 100 casos por cien mil habitantes es ya un indicador de una transmisión significativa y merecedora de actuaciones extraordinarias. En Laviana esa incidencia ha sido en los últimos siete días de 478 casos, y eso teniendo en cuenta que tenía un brote declarado y muy focalizado en la población joven del concejo, de ahí la alerta y el llamamiento generalizado a hacer pruebas de PCR entre los adolescentes.

En todo caso los de Asturias, incluidas las cifras de Langreo, San Martín y Laviana, están lejos de ser números extremos como los de algunos barrios de Madrid donde se han confirmado tasas de contagio de más de mil personas por cien mil habitantes.