Empieza el cierre de escuelas por covid: dos centros de bebés de Sotrondio y El Entrego y un ciclo de Infantil en Cangas del Narcea

Recién iniciado el curso, comienzan los cierres de centros por la expansión de la pandemia. Los tres primeros casos se acaban de dar en Sotrondio, El Entrego y en Cangas del Narcea.



El equipo docente de Educación Infantil del colegio Alejandro Casona de Cangas del Narcea está en cuarentena tras dar positivo una de las maestras. La afectada, que se traslada a diario desde Langreo a su lugar de trabajo en Cangas del Narcea, notó síntomas el pasado viernes, último día que acudió al centro. El martes, día del inicio escolar, recibió por la tarde el resultado positivo de la prueba PCR que confirmaba que tenía covid-19. En ese momento el colegio activó el mecanismo de prevención y las 4 profesoras restantes del equipo de infantil, la especialista de audición y lenguaje y la fisioterapeuta, con quienes mantuvo un contacto más directo para la preparación del inicio del curso, realizaron la prueba PCR ya el miércoles por la mañana, recibiendo todas ellas el resultado negativo ese mismo día. No obstante, por precaución, las docentes se mantienen en cuarentena hasta repetir la prueba el próximo lunes.

De esta forma, los 56 alumnos de las cuatro aulas de Infantil de 3, 4 y 5 años no están asistiendo al colegio desde el miércoles por falta de profesorado de infantil para llevar las clases, no teniendo en su caso que guardar cuarentena, ya que no tuvieron contacto con la profesora afectada.



Por su parte el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, sobre el que pesa la alerta naranja determinada por el Principado por la situación de la pandemia en el territorio, ha ordenado esta mañana, en concreto las deEl cierre deja sin centro educativo a 45 niños y a las 9 educadoras de la plantilla.

El Ayuntamiento ha dejado claro que la educadora contagiada no llegó a estar en contacto con los niños y niñas de las escuelas infantiles "puesto que el viernes de la semana pasada fue el último día que trabajó y la apertura de las aulas tuvo lugar el martes de esta semana", exponen. Sin embargo, sí que estuvo en contacto con el equipo de educadoras que se encarga de los citados centros infantiles de Sotrondio y El Entrego.

De tal forma que una vez que se confirmó el contagio se activó de forma inmediata el protocolo sanitario, "esto es, el contacto en un primer momento con un profesional de enfermería de referencia para la escuela, y la notificación a los centros de salud del concejo que se encargarán de hacer el seguimiento con las familias de los escolares", relatan desde el Ayuntamiento.

Por su parte, todas las educadoras se realizarán las pertinentes PCR para conocer si están o no contagiadas.

Da la circunstancia de que con anterioridad a la apertura de las escuelas infantiles, el día 16 de septiembre todas las trabajadoras se habían realizado una prueba PCR cuyo resultado había sido negativo.