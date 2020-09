Mallada acusa a Barbón de "telepredicar" frívolamente con sus críticas a Madrid

Las críticas del presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, a lo que denomina "separatismo tributario" de la comunidad autónoma de Madrid, y su petición de que la futura financiación autonómica no inyecte más dinero a aquellas comunidades que llevan a cabo "una competencia fiscal" -en clara referencia a la región que preside la popular Isabel Díaz Ayuso-, no han sentado bien en el PP regional, cuya portavoz en la Junta, Teresa Mallada, se ha mostrado especialmente crítica con el jefe del Ejecutivo regional. "Con este panorama, señor Barbón, no entiendo su obsesión con conseguir fotos, titulares, entrevistas en medios nacionales -en referencia a una entrevista en un medio nacional en la que el presidente regional también critica la gestión de la pandemia en Madrid- a costa de enfrentarse a otras comunidades. Llevamos meses y meses oyéndole hablar únicamente de lo mal que lo hacen otros", indicó la diputada regional.

Y se preguntó: "¿No se da cuenta de que esos a los que ataca continuamente son los que han acogido a nuestros jóvenes para adquirir una formación que en Asturias no se imparte; para trabajar, ya que aquí no tienen dónde hacerlo; para formar una familia; para montar empresas con menores costes que en Asturias??".

Y continuó aconsejando al presidente regional que se fije en su propio patio antes de criticar el de los demás: "Cuando uno no está centrado en lo que necesitan los demás y sólo se centra en lo que le conviene personalmente, pasan estas cosas: ni se detectan los verdaderos problemas de los asturianos ni se ponen los medios para solucionarlos".

Para Mallada, Barbón "ya lleva más de un año en el Gobierno y su única acción conocida es la 'telepredicación' con altas dosis de frivolidad y ganas de enfrentamiento". Y finalizó lanzándole una petición: "Déjese de priorizar luchas imaginarias para conseguir fotos y céntrese de una vez por todas en gobernar Asturias".

Barbón ha pedido penalizar a Madrid en el reparto del pastel autonómico en un momento en el que le llueven los golpes a la presidenta regional madrileña, dentro de la estrategia socialista de forzar a Ciudadanos a que deje en la estacada al PP, abandone el Gobierno y lo forme con el PSOE y la extrema izquierda.

La reacción de Barbón -secundado por otras comunidades autónomas- vino después de que la presidenta madrileña reclamase para la capital un apoyo especial "por ser motor económico, por tener el 60 por ciento de las grandes empresas, por la movilidad y por la densidad de población". Como se sabe, Barbón defiende que Asturias reciba un trato especial por las dificultades por todos conocidas: el despoblamiento, la orografía, el envejecimiento, que encarecen mucho los servicios. En cuanto a Madrid, Barbón indica que lasa rebajas fiscales que practica el PP terminan repercutiendo negativamente en los madrileños, con servicios deficitarios como el sanitario.