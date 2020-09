Lanza e Iglesias declaran que Cascos tenía control "absoluto" sobre Foro

La instrucción la querella de Foro Asturias contra su expresidente Francisco Álvarez-Cascos continuó en la mañana de ayer en el Juzgado número 2 de Oviedo con la declaración de Enrique Lanza e Ignacio Iglesias, de la Comisión Directiva en la época investigada -y también en la actualidad-, así como Daniel Martínez, de la empresa Centium Auditores, que hizo el informe de procedimientos acordados -que no auditoría, puesto que no comprobó ni facturas, ni extractos- que detectó las supuestas irregularidades. Los tres ratificaron ante la magistrada Simonet Quelle los extremos de la querella, por la que Foro reclamará unos 400.000 euros, 170.000 por el coste del local en Madrid, propiedad de la esposa de Cascos, y de cuya existencia no tenían conocimiento dirigentes como Carmen Moriyón, la actual presidenta.

Enrique Lanza, que admitió que él también pasaba gastos, e Ignacio Iglesias indicaron que desconocían que Cascos cobrase 8.500 euros y que no saben quién fijó esa cantidad. Eso sí, indicaron que Cascos -defendido por Luis Tuero- tenía un control "absoluto" sobre el partido. Cuestiones como los viajes a Madrid -dos a la semana- del entonces presidente de Cascos, fueron condiciones que puso el exministro desde el principio, ya que quería mantener el contacto con su familia. Y también reconocieron que la querella surgió tras el enfrentamiento político entre Cascos y Moriyón.