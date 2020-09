Los calderones vuelven a tierra en la vertical de Rebolleres y en Candás

La cala situada entre las playas de Carranques y El Tranqueru amaneció hace dos días con los cadáveres de varios calderones tropicales que vararon allí la tarde del lunes. En la mañana de ayer, miembros del Seprona, de salvamento marítimo, la patrullera de la Guardia Civil y voluntarios participaron en las labores de remolcado de los animales muertos hasta el puerto de El Musel a la par que intentaban que los que seguían con vida se adentrasen en alta mar.

Los esfuerzos de un pequeño grupo de vecinos durante la tarde del lunes se desvanecieron. Las autoridades certificaba la muerte de al menos nueve ejemplares, aunque el presidente de Cepesma, Luis Laria, comentaba que la cifra probablemente iba a subir debido a que los animales "están desorientados y volverán a varar".

Hoy, los calderones han vuelto a tierra, dos en la vertical de Rebolleres y el resto entrando en las inmediaciones de La playa de la Palmera en Candás. "Se vieron 2 ejemplares hacia unas 2 millas y media hacia el noreste. No tienen una navegación de cetáceos normales. Van como haciendo un zigzagueo, no en línea recta. Son dos calderones tropicales. De los demás, no sabemos nada", comentaba el presidente del Cepesma, Luis Laria,

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mostró su preocupación en las redes sociales "por el masivo varamiento de calderones en Carreño. Un episodio que se suma a los de hace unos días en Australia. Muchos interrogantes abiertos sobre por qué quedan allí y no salen". Los agentes del Medio Natural del Principado de Asturias comentaron que carecen "de los más mínimos medios para afrontar estas situaciones".

El presidente del Cepesma afirmaba: "Es de exigir que exista una Red de Varamientos que actúe con prontitud, eficacia y coordinación. Cepesma lo hizo durante los últimos 21 años sin ningún coste económico a la administración, con una unidad UVI móvil y con más de 70 voluntarios con experiencia en varamientos y en recuperación de especies. Hoy, por desgracia, las directrices del gobierno del Principado de Asturias son otras y solo hacemos los registros de los ejemplares varados".