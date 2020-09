Educación vigilará las aulas internivel "para que no existan discriminaciones"

El Servicio de Inspección Educativa revisará qué alumnos integran las aulas internivel (dos cursos en la misma clase) creadas por el covid "para que no exista ningún principio de discriminación". Así lo anunció ayer en el pleno de la Junta General del Principado la consejera de Educación, Carmen Suárez, a raíz del malestar expresado por las familias. Asociaciones de padres de colegios de Oviedo y Gijón están incluso dispuestas a llevar ante el juez esta distribución del estudiantado por considerarlo discriminatorio en función de si estudian Religión o no. La titular de Educación, en respuesta a los grupos parlamentarios de IU y Vox, defendió que las aulas internivel "no son ninguna improvisación ni experimento" y aclaró que la elección de los niños que componen estas clases mixtas "corresponde a los equipos directivos". En cualquier caso, enfatizó, deben responder a "criterios nunca excluyentes, sino inclusivos y homogéneos". "Y en el caso de que así no lo sea -apuntó- se va a corregir".

En vísperas de su reprobación por parte del PP, la Consejera de Educación fue tachada de no dialogante por IU, que no obstante no secundará hoy la iniciativa de los populares. "Tiene que dialogar, señora Consejera", le pidió la diputada Ángela Vallina. A lo que Carmen Suárez contestó: "Me parece que tengo una actitud dialogante con todo el mundo, pero debe ser que la percepción es la contraria; debe ser que la percepción es lo que manda y no lo que verdaderamente una quiere hacer y quiere demostrar y quiere estar a la altura de lo que se le pide". Vallina denunció en su intervención el "recorte brutal" de plazas de profesorado que atiende a niños con necesidades especiales y subrayó que "los tiempos de atención a este alumnado se redujo hasta el ridículo: 15 minutos dentro del aula".

Con respecto a las aulas internivel, Vallina preguntó a la Consejera si la asignatura de Religión era uno de los criterios que se utilizaban para clasificar a los alumnos en clases puras o mixtas. La responsable del departamento de Educación los señaló que "los agrupamientos se realizan de acuerdo con los criterios planteados por los centros: Religión o Valores o Asturiano o Cultura...". En cualquier caso, agregó, "estamos revisándolo con el servicio de Inspección Educativa para que no exista ningún principio de discriminación, ningún principio por el que alguien esté marginado por algo".

Ignacio Blanco, de Vox, profundizó aun más en las clases que mezclan a alumnos de dos cursos diferentes y mostró su rechazo "frontal" a la medida, que a su juicio es un "experimento" o, "como dicen las familias, una chapuza". "En 45 minutos en estas clases van a tener que dar la materia de dos cursos, mientras que en el resto de clases tienen 45 minutos para impartir la materia de solo un curso", protestó Blanco. La titular de Educación insistió en que las aulas internivel "no son nuevas", pues existen en todas las comunidades autónomas y se aplican desde hace años en las escuelas rurales, y mandó un mensaje de "tranquilidad" a las familias. "Les aseguramos que los profesionales van a tener capacidad de gestión de sobra para atender estas unidades", afirmó Suárez, que negó que se tratase de un experimento. "Es una medida excepcional, como demuestran los datos", indicó. De las 2.568 unidades que hay en la pública, 99 son internivel; es decir, el 4%. Y de las 798 unidades que tiene la concertada, 66 son mixtas; esto es el 8%.

El portal educativo Educastur de la consejería de Educación permaneció caído durante unas dos horas la tarde de ayer, lo que motivó críticas de algunos padres que aseguraban no poder acceder a los servicios educativos telemáticos, como la entrega de tarea. Fuentes de la consejería aseguraron que los servicios técnicos consiguieron solventar el problema y que, no obstante, el acceso al resto de servicios educativos, como las aulas virtuales, estaban funcionando sin problema.

Por otro lado, dos aulas de los colegios Santa Bárbara y El Carbayu de Lugones están aisladas tras registrarse un positivo en cada una de ellas. En el caso del Santa Bárbara, el positivo se produjo en una de las aulas de primer curso de primaria. Una joven se contagió del virus y ahora el resto de compañeros permanecen en sus domicilios a la espera de hacerse la PCR. Por su parte, en El Carbayu, el afectado es un joven del aula de segundo de primaria. Al igual que en el otro centro, el resto de alumnos están en sus domicilios y tienen previsto hacerse la prueba el jueves. Estos son los primeros casos en centros de Siero desde la vuelta a las aulas.