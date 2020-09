El rechazo de Podemos frustra la reprobación a la consejera de Educación aunque Barbón admite "errores"

La negativa del grupo de Podemos frustrará la reprobación a la consejera de Educación, Carmen Suárez, una iniciativa del PP que solo ha conseguido el respaldo de Ciudadanos, Foro y Vox, que sumarán un máximo de 19 apoyos en la votación que tendrá lugar al final de la sesión de hoy en la Junta General. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reconocido "errores" en la gestión de Educación "y en todo el Gobierno" pero destacó que ese departamento "está trabajando mucho" y aludió a "los cambios" llevados a cabo en la estructura de esa consejería, durante una respuesta a la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez.

La diputada Gloria García justificó la necesidad de esa reprobación porque "los 6.000 alumnos que en marzo se quedaron atrás, siguen atrás" y subrayó que sindicatos como UGT o ANPE "han pedido la dimisión de la consejera". Luis Fanjul, de Ciudadanos, criticó "los bandazos" desde el estallido de la pandemia y cuestionó los grupos internivel: "Se mezcla a niños que están aprendiendo a sumar con los que están aprendiendo a multiplicar". Adrián Pumares, de Foro, llamó la atención sobre el reconocimiento de errores por parte de Barbón y aseguró que "si no han cesado a la consejera es porque sirve de escudo". Ignacio Blanco (Vox) agradeció la presencia en el debate de la propia Carmen Suárez. "La honra estar aquí, la aprecio porque es de los pocos en este Gobierno que escucha" pero criticó medidas de su departamento como el la exigencia de declaraciones de responsabilidad a las familias o el aumento de aulas internivel.

Nuria Rodríguez afirmó que Podemos "no va a hacer el juego a otras organizaciones políticas" y lamentó que "es muy fácil sacar conclusiones y pedir la cabeza de alguien cuando se sabe que no tiene toda la responsabilidad". Ángela Vallina sostuvo que "esta pandemia pilló por sorpresa a todo el mundo.. No compartimos el reproche que pretende el PP". Mónica Ronderos (PSOE) responsabilizó al PP de "de construir un relato extremadamente negativo para erosionar a un Gobierno ejemplar en esta pandemia". y dio por hecho "el fracaso" de la iniciativa del Grupo Popular.