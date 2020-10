El Gobierno asturiano descarta "concesiones de ningún género" con los fondos europeos en la negociación de los Presupuestos del Estado

El gobierno asturiano no tiene ningún temor a que otras comunidades autónomas puedan tomar la delantera en la carrera para conseguir fondos europeos para la reconstrucción por la crisis del covid. El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, también también ha descartado que pueda haber "concesiones de ningún genero" en la adjudicación de esos fondos por parte del Gobierno central a las autonomías con gobiernos nacionalistas a cambio de lograr apoyos para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Cofiño ha hablado de la hoja de ruta para la tramitación de estos fondos en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

"Aquí no hay un adelanto de nada ni de nadie. No hay ninguna ventanilla abierta para la presentación de proyectos que opten a estos fondos, no existe, rotundamente. Cuando exista, allí estará Asturias con proyectos de región, compartidos y negociados también con el sector privado", aseguró Cofiño, quien afirmó que el Principado "los presentará en tiempo y forma" porque, añadió, las consejerías de Hacienda y Ciencia "están trabajando en ello" y avanzó que "ya tienen algunos proyectos", de los que no dio detalles por motivos de "prudencia". El vicepresidente del Principado indicó que este mes de octubre será "clave para la discusión del plan español en relación con estos fondos" pues está previsto que la Comisaria de la Unión Europea participe en la Conferencia de Presidentes y dé cuenta del estado de la cuestión", partiendo de que a economía verde y la digitalización son dos de las prioridades que se ha marcado Europa para la optimización de estos recursos..

Cofiño aseguró que "no habrá territorialización de fondos, no habrá fondos por territorios" y añadió que "se gestionarán dentro de los Presupuestos Generales del Estado". Al ser preguntado sobre si no teme que el Gobierno central puede ceder ante las presiones de ejecutivos autonómicos nacionalistas, cuyo apoyo resulte vital para la aprobación de unos nuevos Presupuestos estales, su respuesta fue la siguiente: "Los Presupuestos del Estado se negocian en las instituciones públicas, con luz y taquígrafos. No creo que nadie está pensando en concesiones de ningún género". El vicepresidente aseguró que "Asturias se está preparando" y puso como ejemplos la creación en julio de la comisión delegada del Gobierno, que hoy mismo dará luz verde a la constitución de un comité de asesoramiento, en el que estarán representados "los sindicatos más representativos, la Fade, las Cámaras de Comercio, la Federación de Concejos y la Universidad". Cofiño subrayó que serán "fundamentales las sinergias con el sector privado" para sacar adelante "una estrategia de región" para esta próxima década.. "Hay que optimizar todos los recursos disponibles, evitar la dispersión y producir todas las sinergias posibles con la sociedad asturiana.