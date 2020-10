La borrasca "Álex" embravece la mar y genera una ola de más de 12 metros en Gijón

La borrasca "Álex", que está dejando tiesa de frío a Asturias, generó ayer una "olona" de casi 13 metros de altura. En concreto y según datos de Puertos del Estado, a las cinco de la madrugada la boya de Gijón, situada a unos 15 kilómetros de la costa, registró una ola de 12,27 metros, la mayor de Asturias. La misma boya ya había detectado pocas horas antes, a las doce de la noche, otra ola de 11,59 metros. El primer temporal del otoño se quedará unos días más en la región, tras cubrir de nieve los Picos de Europa, y traer lluvia, viento y frío a todo el Norte. Hoy en Asturias continuará la alerta amarilla por fenómenos costeros, con olas de 7 a 8 metros. Habrá mal tiempo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hasta el próximo fin de semana, que es el puente del Pilar, como mínimo.

Del verano, que no hace ni dos semanas que se fue (el 22 de septiembre), no queda rastro alguno. El otoño empezó con temperaturas suaves, pero esta semana los termómetros descendieron hasta alcanzar el viernes valores negativos en Pajares. Ayer, según cifras de la Aemet, la temperatura mínima fue de 0,1 grados en Pajares y la máxima, de 19 en Llanes. Hubo más frío todavía que el viernes, ya que ese día el mercurio llegó hasta los 23,4 grados en Mieres. Tras registrarse el día anterior rachas de viento de hasta 114 kilómetros por hora en Cabo Busto (Valdés), ayer la máxima se quedó en 95 en el Cabo Peñas (Gozón). Tampoco llovió demasiado -no se llegó a los 20 litros por metro cuadrado en el concejo de Aller-. El protagonista indiscutible fue el oleaje. De hecho, Asturias, junto a otras siete comunidades autónomas -Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Cataluña y Baleares- estaba en alerta. Pero la realidad superó los pronósticos y hubo olas de más de 12 metros. La mala mar obligó a un barco de mercancías, llamado "Valtic Tern", a retrasar durante unas horas su salida del Musel de Gijón.

Para hoy la Agencia Estatal de Meteorología prevé rachas muy fuertes de viento del oeste en el litoral así como en zonas altas de la cordillera Cantábrica. Los cielos estarán cubiertos y habrá chubascos, que ocasionalmente podrán ir acompañados de tormenta. No obstante, el tiempo mejorará por la tarde e incluso habrá claros. La cota de nieve estará entre los 1.600 y 1.800 metros, y las temperaturas mínimas subirán levemente. La inestabilidad acompañará a Asturias durante toda la semana.