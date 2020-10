Álvarez Almeida, reelegido como presidente de la patronal de la hostelería y el turismo

José Luis Álvarez Almeida salió esta noche reelegido como presidente de la patronal de la hostelería y el turismo de Asturias, Otea, por una arrolladora mayoría. Las votaciones se saldaron con 684 papeletas a favor y 60 para César Telenti, que encabezó la candidatura Asturias con H e insistió en que el resultado responde a que no captó votos. "Quería que fuera evidente que no tenía opcion de competir. Esto se resolverá en los juzgados".

La asamblea general comenzó sin que estuvieran presentes la totalidad de los hosteleros y empresarios turísticos de la región, que se fueron incorporando a lo largo del desarrollo del acto. El primer punto del orden del día era la presentación del informe del presidente, José Luis Álvarez Almeida, para dar paso al tesorero, que informó sobre las cuentas correspondientes a 2019. Se aprobaron por una abrumadora mayoría: 217 votos a favor y 6 en contra.

A continuación se eligió la mesa electoral y se presentaron los presupuestos correspondientes a 2020, que también se sometieron a votación y se aprobaron con 151 votos a favor y 18 en contra. Pasaban pocos minutos de las 18.30 horas cuando llegó el momento que todos estaban esperando: la presentación de candidaturas y que cada uno de los candidatos a la presidencia presentara su propuesta.

El primero en intervenir fue César Telenti, al que le fueron suficientes cinco minutos para explicar ante los asociados las denuncias que ha realizado a lo largo de toda la campaña electoral y que mantiene: las presuntas irregularidades y que no existió igualdad de oportunidades. "No tuvimos la oportunidad de poder contactar con los asociados porque no se nos facilitaron ni correos electrónicos, ni números de teléfono ni siquiera los nombres de los representantes. No se nos facilitaron los medios para llegar a los socios", incidió. También señaló: "Creo en la asociación Otea porque nos jugamos mucho". Posteriormente

A continuación tomó la palabra José Luis Álvarez Almeida, que a lo largo de diez minutos de intervención sólo le dedicó muy poco tiempo a Telenti. Lo justo para darle las gracias por haber asistido "por primera vez a una asamblea general de Otea". Respecto de la demanda interpuesta por su contrincante solicitando la anulación de todo el proceso electoral, Almeida se limitó a indicar que "se cumplió la legalidad, con claridad y fiel a lo que indican los estatutos, que son los mismos para las dos candidaturas". Y añadió que tiene "la conciencia muy tranquila con la labor realizada en estos cuatro años con la aprobación de los estatutos y confío plenamente en la labor de los profesionales y la junta directiva de Otea", a la vez que lamentó la imagen que se está trasladando de la organización.

A partir de ahí desgranó su programa, quea los socios consultados les agradó por "reivindicativo" en una situación que es "la más difícil de la historia de la hostelería" y en el que "no valen experimentos".

Exigió un plan nacional de reestructuración del sector, y denunció que "los políticos no pueden seguir tomando decisiones que afectan al sector sin contar con el sector". Reiteró las críticas a los acuerdos suscritos para los nuevos expedientes de regulación de empleo (ERTE), que "valen para los hoteles", pero no para el resto de negocios del sector y desde Otea se seguirá reivindicando la ayuda de los ayuntamientos mientras persista la pandemia.