08.10.2020 | 00:57 Un artículo de pablo álvarez

"La población no sabe lo que se está trabajando en atención primaria. Piensan que estamos parados, que no estamos haciendo nada, pero la gente está agotada y no da más de sí. Hay compañeros que trabajan desde las ocho de la mañana hasta las siete y las ocho de la tarde, sin parar más que para tomar un pincho al mediodía".