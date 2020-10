Cabueñes, primer hospital de Asturias que suspende operaciones en la segunda ola de covid

La segunda oleada del coronavirus comienza a pasar factura a la actividad ordinaria de los centros sanitarios de la región. Y el primero en percibirlo con nitidez es el Hospital de Cabueñes, de Gijón, que ya ha dado orden a sus mandos intermedios de reprogramar la actividad quirúrgica. O sea, de aplazar operaciones, con el fin de reajustar la actividad a las limitaciones que impone el creciente ingreso de infectados de covid-19. Justo lo que sucedió en la primera oleada de la pandemia en toda la red regional de salud.

Hoy mismo, LA NUEVA ESPAÑA publica una información que recoge el sentir de muchos profesionales sanitarios de Asturias, en la línea de que es prioritario evitar la saturación de los hospitales y de la red de atención primaria con el objetivo de preservar la asistencia a todos los procesos patológicos no relacionados con el coronavirus. "La gente no solo se muere de covid. No podemos llegar a la situación de marzo y abril", enfatizan.



Un hospital fácilmente saturable

El gerente de Cabueñes, Manuel Bayona, se comprometió el pasado mes de junio a prohibir el uso de las camas supletorias en todo el edificio, evitando así que tres pacientes tengan que compartir una misma habitación. No será fácil mantener en pie este compromiso en un recinto hospitalario que se satura con facilidad al tener que atender a una población muy numerosa. Las obras de ampliación del hospital están viéndose demoradas por la pandemia.

Por lo pronto, el centro gijonés abre hoy mismo una segunda planta para pacientes covid, la sexta par. Hace unos días que empezó a derivar enfermos infectados al Hospital de Cruz Roja de la ciudad. Cada servicio de Cabueñes deberá elaborar un plan de contingencia para abordar las previsibles dificultades de los próximos meses.