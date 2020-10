La campaña de vacunación de la gripe arranca con colas en los centros de salud

A las diez y media de la mañana el matrimonio formado por José Miguel Luque y Elena San Juan inauguraban la campaña de vacunación de la gripe en el centro de salud de la Lila. Cumplen con este protocolo todos los años y este mes de octubre hubieran repetido "aunque no hubiera habido el problema del coronavirus". Su cita estaba fijada desde hace diez días y ambos recomiendan la vacuna para evitar males mayores. "Yo antes de vacunarme tenía algún día de gripe y ahora paso el invierno más tranquilo". A mujer Elena San Juan le recomendaron la vacuna tras sufrir un cáncer de mama y una embolia. "Tengo la inquietud normal ante lo que puede suponer el coronavirus pero me hubiera vacunado igual", explica.

A las puertas del centro de salud empiezan a formarse las primeras colas de pacientes que acuden a pedir cita e información sobre la vacuna. "La web no funciona y por teléfono no he podido contactar así que he venido hasta aquí", explica Rubén Fernández Fermosilla. Es el segundo año que se vacuna y empezó a hacerlo "por la edad" , tras la recomendación de su médico. Para Elsa García Este año es más importante vacunarse porque hay más virus. "Yo tuve gripe dos años seguidos y desde que me vacuno estoy mucho mejor", explica.

El área sanitaria V, correspondiente a Gijón, tiene pensado vacunar contra la gripe a 74.000 mayores de 65 años en las próximas cuatro semanas en cinco pabellones deportivos de la ciudad, que este año se han habilitado para evitar aglomeraciones. Los mayores están siendo citados por teléfono para acudir a estos dispositivos, que se complementan con otros tres centros de salud en horario de tarde. La intención de la campaña de este año es llegar al 75 por ciento de la población de más edad, con una respuesta satisfactoria por ahora. Los primeros citados fueron vacunados esta mañana en el palacio de los deportes de La Guía en Gijón, a un ritmo de 30 pacientes cada hora por enfermera, con un mínimo de dos enfermeras por cada puesto.

El número de dosis de que dispone el Principado es de 400.000, casi el doble que en la campaña anterior. El objetivo es alcanzar una cobertura del 75 por ciento en la población diana. Se administrarán cuatro tipos de vacunas. Dos de ellas están indicadas para las personas de más de 65 años. A las personas en residencias geriátricas se les aplicará la tetravalente, de alta carga higiénica. El resto de mayores recibirán la trivalente adyuvada. A los grupos de riesgo pediátricos se les administrará la tetravalente clásica. Al resto de población de riesgo entre 14 y 65 años, además de personal sanitario, sociosanitario y trabajadores eseciales se les administrará la vacuna tetravalente de cultivo celular.