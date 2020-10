Salud confirma una fallecida y 139 nuevos positivos por coronavirus en Asturias

La Consejería de Salud ha confirmado 139 nuevos casos de coronavirus diagnosticados ayer. Todas las personas afectadas presentan síntomas leves o están asintomáticas y permanecen aisladas en sus domicilios, excepto dos que han precisado ingreso hospitalario; una de ellas en la UCI.



El Servicio de Vigilancia Epidemiológica continúa con las investigaciones para determinar los vínculos de los contagios detectados.



Por otra parte, ayer se registró el fallecimiento de una mujer de 87 años, sin relación con centros residenciales sociosanitarios. También se produjeron otras 6 hospitalizaciones de personas diagnosticadas en días anteriores, una de las cuales está en la UCI.



El Servicio de Salud del Principado (Sespa) efectuó el lunes 3.039 pruebas PCR, por lo que la tasa de positividad se sitúa en el 4,57%.



Respecto a los llamamientos realizados por la consejería, un total de 2.321 personas han respondido a estos avisos desde el pasado jueves.





Es importante que cada uno de nosotros se convierta en una barrera frente al coronavirus. Si has dado positivo, cumple con el aislamiento. Si has sido contacto estrecho, guarda de forma rigurosa la cuarentena. Evita aglomeraciones y reduce el número de tus contactos estrecho. — Adrián Barbón ?? (@AdrianBarbon) October 13, 2020

Recomendaciones

Los llamamientos activos actualmente son los de los gimnasios AltaFit-Natahoyo y MacFit, de Gijón y Quirinal 14 Sport, de Avilés; y los de los establecimientos hosteleros La Panoya de Cenera (Mieres), Casa Eliseo (El Entrego) y El Duende de Trubia (Oviedo). Las personas que hayan visitado estos locales deben rellenen el formulario disponible en el siguiente enlace de Astursalud ( https://www.astursalud.es/en/formulario-pcr ) o llamar al teléfono 984 100 400.El Sespa contactará con los afectados para valorar la indicación de una PCR. Mientras tanto, estas personas deben limitar su vida social, vigilar su estadoy mantenimiento de la distancia interpersonal de, al menos, un metro y medio.Las autoridades sanitarias insisten en que, aun siendo importante la realización de la prueba en estos términos, lo fundamental son las medidas de protección y prevención.Además, piden a la población que no se relaje en el cumplimiento riguroso de las pautas de seguridad para reducir el repunte de los contagios que se ha experimentado en los últimos días.Así,, y por consiguiente, a evitar actividades sociales y familiares innecesarias para frenar la propagación del coronavirus.Por otra parte, señalan que en esta segunda ola las personas mayores de 65 años que no viven en residencias pueden ser el colectivo más vulnerable, por lo que piden la colaboración ciudadana para protegerlas.en la que se recomienda a la población, y en particular a los mayores, que extremen las medidas de protección, especialmente si conviven con niños, adolescentes y jóvenes.Además, Salud emplaza a la ciudadanía a formar burbujas sociales para frenar los contagios y proteger a los colectivos más vulnerables, como las personas con patologías de riesgo y los mayores de 65 años.La Dirección General de Salud Pública subraya la importancia de la responsabilidad individual de las personas que están pendientes del resultado de una PCR o que son consideradas contactos estrechos para que restrinjan su vida social, permanezcan en sus domicilios, vigilen su estado de salud y cumplan estrictamente la cuarentena, tal y como establece la resolución que se publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) y a la que se puede acceder a través del siguiente enlace: