Continúan los malos datos en Asturias: salud confirma 188 nuevos casos positivos por coronavirus

La Consejería de Salud ha confirmado 183 nuevos casos de coronavirus diagnosticados ayer. La tasa de positividad se sitúa en el 4,7%, tras realizar ayer 3.954 pruebas PCR.



Las autoridades sanitarias instan a la ciudadanía a limitar la actividad social y reducir la movilidad durante los próximos 15 días para frenar los contagios.



Asturias vuelve a la fase 2, prohíbe la barra del bar e insta a "autoconfinarse en casa"

¿Se puede entrar y salir de la región sin justificación?

Recomendaciones

Las medidas "drásticas" contra el coronavirus anunciadas desde hace varios días por el presidente del Principado,(hasta las 24 horas del jueves día 29), pasados los cuales se evaluarán los resultados. En la tarde de ayer fueron expuestas por el jefe del Ejecutivo y los responsablese la desescalada, tal y como había adelantado LA NUEVA ESPAÑA el pasado domingo. Eso sí, una fase 2 muy distinta de la vivida a finales de mayo y principios de junio y "actualizada a la situación epidemiológica y a los conocimientos del virus del momento presente".¿Se puede salir y entrar de Asturias sin justificación?, ¿puedo moverme entre concejos libremente? Pese a que Asturias ha vuelto desde hoy a una fase 2 "modificada", la movilidad no se ha visto afectada por ninguna de las nuevas medidas implementadas . La respuesta, por tanto, sería afirmativa. Uno pude moverse libremente entre concejos y salir y entrar de la comunidad autónoma sin necesidad de tener que justificar sus movimientos. Lo que sí hay es una petición de limitar estos desplazamientos.

Además, piden a la población que no se relaje en el cumplimiento riguroso de las pautas de seguridad para reducir el repunte de los contagios que se ha experimentado en los últimos días.



Así, instan a la ciudadanía a reducir el número de contactos estrechos, y por consiguiente, a evitar actividades sociales y familiares innecesarias para frenar la propagación del coronavirus.



Por otra parte, señalan que en esta segunda ola las personas mayores de 65 años que no viven en residencias pueden ser el colectivo más vulnerable, por lo que piden la colaboración ciudadana para protegerlas. En este sentido, la Dirección General de Salud Pública ha iniciado una campaña de sensibilización en la que se recomienda a la población, y en particular a los mayores, que extremen las medidas de protección, especialmente si conviven con niños, adolescentes y jóvenes.



Además, Salud emplaza a la ciudadanía a formar burbujas sociales para frenar los contagios y proteger a los colectivos más vulnerables, como las personas con patologías de riesgo y los mayores de 65 años.



La Dirección General de Salud Pública subraya la importancia de la responsabilidad individual de las personas que están pendientes del resultado de una PCR o que son consideradas contactos estrechos para que restrinjan su vida social, permanezcan en sus domicilios, vigilen su estado de salud y cumplan estrictamente la cuarentena, tal y como establece la resolución que se publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) y a la que se puede acceder a través del siguiente enlace:

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/09/20201009Su1.pdf