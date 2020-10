Los forenses estiman que José Ángel Fernández Villa sufre una enfermedad que limita su autonomía. Ahora serán las partes quienes pidan si debe o no ingresar en prisión, y la Audiencia determinará si cumple o no la condena de tres años que le impusieron por apropiarse de fondos del SOMA, el sindicato que lideró durante treinta años. Los forenses no se decantan por ninguna de las opciones, solo remarcan que Villa no puede valerse por sí mismo.

Las patologías que sufre el exlíder del SOMA le impiden desplazarse por sí mismo, o realizar las labores de higiene, por lo que necesita ayuda de forma constante, como ya quedó claro en otros informes forenses. No obstante, cabe decir que los informes forenses que pedían para Villa un trato de favor, como no declarar ante la magistrada que instruía los hechos, fueron contradichos por expertos como el neurólogo Alfredo Robles Bayón.

Otro que ha pedido no ingresar en prisión es Pedro Castillejo, condenado a dos años de cárcel por apropiarse de 114.000 euros del sindicato. Castillejo ha hecho una propuesta para pagar el dinero que podría evitarle la entrada en la cárcel.