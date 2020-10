Los médicos asturianos inician una huelga el próximo martes

Toda la sanidad pública española vivirá a partir del próximo martes una huelga de médicos convocada con carácter indefinido para los últimos martes de cada mes.

El motivo de la protesta es el real decreto-ley aprobado semanas atrás por el Gobierno central, una norma que permite la contratación de titulados en medicina que carezcan del título de especialista reconocido en España o de extracomunitarios que tengan pendiente la homologación de su título.

El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) ha dado una rueda de prensa en estos momentos para exponer las razones de su rechazo: "Es la puntilla del Sistema Nacional de Salud", argumenta el secretario general del SIMPA, Antonio Matador.

La organización sindical es consciente de que realizar una huelga en plena pandemia de coronavirus "es muy difícil de justificar ante la ciudanía". Sin embargo, añade, "el Ministerio de Sanidad no nos da otra opción". El SIMPA sostiene que, si se llevan adelante las contrataciones de médicos sin título reconocido, "los pacientes que acudan a una consulta verán que la persona que tienen enfrente llevan una bata, pero no sabrán si es un especialista o no, y eso creará una gran inseguridad".

La gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Conchita Saavedra, declaró el pasado fin de semana a LA NUEVA ESPAÑA que "nuestra intención es que en Asturias no sea necesario tomar esas medidas".