Moriyón reprende al diputado Oblanca, al que acusa de tomar decisiones "en solitario", al margen de Foro

Toque de atención contundente y explícito de la presidenta de Foro, Carmen Moriyón, a su diputado nacional, Isidro Martínez Oblanca, al que ha enviado una carta donde la reprocha esa actitud y le responsabiliza de haber tomado todas sus decisiones al margen del partido, desde su elección para el Congreso en las últimas elecciones generales, en noviembre de 2019.

"Desde que comenzó la legislatura, has adoptado en solitario decisiones de la máxima trascendencia política, tales como el sentido del voto en nombre de Foro Asturias a la investidura del Presidente del Gobierno, a la tramitación de leyes de máxima relevancia o a las solicitudes de autorización de las prórrogas del estado de alarma", expone Moriyón en la misiva enviada a Martínez Oblanca. La presidenta de Foro le afea que haya sido "el único diputado de Cámara que votó en contra de la suspensión de reglas fiscales, sin la cual las Administraciones no pueden hacer frente al coste de la pandemia" y también le cuestiona que "no te han puesto en contacto conmigo o con el secretario general para conocer la posición de Foro" ante la moción de censura que se celebra esta semana en el Congreso.

Carmen Moriyón deja entrever en es carta que llueve sobre mojado con el diputado Oblanca, que se alineado con las criticas a su gestión realizadas por el sector de Francisco Álvarez-Cascos, su gran mentor político, primero en el PP y luego en Foro, al no haber dado respuesta a su requerimiento por escrito del 11 de marzo pasado para "dar cuenta de tus actuaciones como parlamentario y de otras que será mejor no traer de nuevo a colación". La presidenta de Foro le reitera ahora el requerimiento para que explique en la próxima junta directiva del partido su "inaceptable voto" a favor de la convalidación de un real decreto "que dinamita los pilares del sistema MIR, que garantiza una calidad del sistema sanitario español que es reconocida a nivel mundial", una posición que según Moriyón, médica de profesión, no ha sido argumentada por su diputado por ninguna vía. "Desde que resultaste elegido el 10 de noviembre, no han representado en el Congreso de los Diputados ni a Asturias ni al partido por el que concurriste a las elecciones, sino a ti mismo", plantea con toda crudeza Carmen Moriyón en la carte que envió ayer a Isidro Martínez Oblanca.