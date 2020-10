La Fiscalía pide más detalle en el informe forense sobre Villa con el que puede eludir la cárcel

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, en relación a la petición de suspensión de la pena de prisión impuesta a José Ángel Fernández Villa, que se complete el informe médico forense realizado sobre el estado del exsecretario del SOMA y que ha sido aportado esta semana al procedimiento, puesto que, aunque suministra información relevante, no se pronuncia sobre alguna cuestión de interés, imprescindible para decidir sobre su ingreso en prisión.

En concreto, la Fiscalía ha solicitado que los médicos forenses se pronuncien expresamente sobre varias cuestiones.

-Su opinión médica (y no por referencias externas) sobre el grado de autonomía personal que presenta el penado, previa exploración, de ser precisa. Esto es, ha de informarse sobre la limitación de la actividad diaria que el penado presenta objetivamente (y no las que voluntariamente haya dejado de hacer). Y, dado que se hace referencia a la limitación en algunas actividades diarias, deberá pronunciarse en concreto: sobre las actividades que puede realizar personalmente; sobre las que precisa ayuda de terceras personas y sobre las que no puede realizar por sí mismo.

-El tipo de ejercicio ("ejercicio moderado", se menciona en el informe) que ha sido objeto de recomendación al penado.

-Si el ingreso en prisión agravaría el estado de salud inmediato del penado.

- Sobre si el ingreso en prisión agravaría el riesgo de sufrir patologías.

-Si el tratamiento médico que ha sido pautado puede mantenerse en prisión.

- Si el régimen de vida que se menciona en el informe médico (dieta, medidas higiénico-dietéticas, ejercicio moderado,€) se puede mantener en prisión.

Por la "trascendencia de la situación de salud del penado" y por suponer un criterio decisivo para el ingreso en prisión, la fiscalía considera que "el contenido del informe médico forense ha de extenderse a la evolución del penado desde la última exploración médica" que tuvo lugar inmediatamente antes de la celebración de la vista oral, tanto en relación con su capacidad física como mental.

Además, la Fiscalía ha solicitado que se incorpore a la causa toda la documentación médica que ha de ser objeto de valoración, ya que el informe forense sobre la situación del penado hace referencia a informes médicos anteriores que no han sido unidos al procedimiento.