Cierre de actividades comerciales a las 22, control perimetral de Oviedo, Gijón y Avilés y toque de queda: estas son las restricciones en Asturias

El presidente del Principado, Adrián Barbón, va a pedir al Ejecutivo aplicar el estado de alarma en Asturias y a implantar el toque de queda. El presidente ya había confirmado en los últimos días que la situación era complicada y que había que vigilar las interacciones sociales. De hecho el Principado ya había retrocedido hace días, al menos en parte, a la fase 2 de la desescadalada. El objetivo era reducir el número de contagios y de ingresos hospitalarios. Un objetivo que no se ha cumplido a juzgar por los datos. "Las medidas no fueron eficaces. Hemos batido récords. Desde el principio dijimos que era necesario adoptar decisiones y que estas tenían que ser todo lo drásticas que fueran. Esa es la única premisa que nos ha movido estos meses", afirmó esta tarde Adrián Barbón al anunciar la citada petición del estado de alarma. El presidente compareció acompañado del consejero de Salud Pablo Fernández y el director de salud pública Rafael Cofiño.

"Mientras decretamos el estado de alarma tenemos que seguir tomando medidas. Como consecuencia del acuerdo que hubo ayer hay establecidos cuatro niveles de riesgo y nosotros estamos entre el tercer y el cuarto nivel y toca tomar las medidas restrictivas que vienen recogidas en ese acuerdo", recordó Barbón haciendo hincapié en que el estado de alarma no se aprobará hasta el próximo Consejo de Ministros (hacerlo es competencia única y exclusiva del gobierno central). Barbón aseguró que esta misma mañana, en contacto telefónico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez no le ha podido concretar cuándo se adoptará ese estado de alarma.

Desde que las doce de la noche de hoy se cierra la actividad comercial a las 10 de la noche (la hostelería llegaría a las 23 horas) y se decreta el cierre perimetral de Oviedo, Gijón y Avilés. Esto es: nadie va a poder salir ni entrar a las ciudades a no ser que sea para trabajar o por una urgencia. Además el toque de queda (la prohibicón de transitar por la calle entre las 00 y las 6 de la mañana), se solicitará al TSJA. El Principoado también recomienda la generalización del teletrabajo. "Cometimos un error al hablar de nueva normalidad. Mientras no haya vacuna ni podremos volver a la normalidad. Lo hemos intentado por todos los medios intentando controlar la situación para llegar a esto pero no queda otra posibilidad, somos la comunidad más vulnerable de España", argumentó Barbón.



Las medidas restrictivas

Cierre perimetral hasta el 6 de noviembre de las grandes ciudades de Asturias desde las 00 horas del día 25. Sólo se contemplan excepciones laborales, asistencia a la educación, vuelta a residencia habitual, cuidado de personas mayores o actividades urgentes.

Limitación de movilidad en horario nocturno. Según Rafael Cofiño es una limitación "clave".

En el transporte público evitar que las personas viajen de pie.

Evitar congresos y encuentros presenciales. Favorecer que sean telemáticas.

Favorecer el teletrabajo.

Los locales de juego y apuestas deberán cerrar a las 23 horas como la hostelería.

Los locales comerciales minoristas deberán cerrar a las 22 horas y apertura a las 6 de la mañana.

Competiciones deportivas sin pública.

A las 22 horas se producirá la última aceptación de clientes en la hostelería.



"Esto va para largo, o todos ponemos de nuestra mano o no podremos superarlo", sentenció por su parte Pablo Fernández, consejero de Sanidad de Asturias. "En pocos días ha habido un aumento de incidencia importante", añadió por su parte Rafael Cofiño.

El Gobierno regional ha evaluado concejo a concejo, la situación sanitaria en la que se encuentra cada municipio, tomando como criterio el documento aprobado ayer en la Consejo Interterritorial de Salud. La posición con la que el Principado acude a la comisión interadministrativa de seguimiento de la nueva normalidad es la de adoptar medidas que, en algunos casos, pueden ser más restrictivas que las planteadas por el Ministerio.

Precisamente, uno de los concejos con una situación más preocupante es Gijón, donde, según algunas fuentes, se podrían tomar medidas que restrinjan no solo horarios y aforos, sino que también afecten a la movilidad. Una suerte de cierre perimetral, en una palabra.



Nuevo récord de contagios en Asturias: la región sobrepasa la barrera de los 300 casos en un día

Salud confirma 323 nuevos casos diagnosticados por coronavirus en las últimas 24 horas. La región supera así el umbral de los 300 casos y vuelve a marcar una cifra de récord: hasta la fecha nunca ha habido tantos contagios. La tasa de positividad se sitúa en el 6,8%, tras haberse realizado ayer 4.739 pruebas PCR. El HUCA cada vez lleva a cabo más test diarios. Hoy estrenaron el punto autocovid para niños y sólo en la mañana de hoy se han llevado a cabo 4.100 pruebas PCR en el HUCA, según Luis Hevia, el gerente de esa área sanitaria.

Estados de alarma en varias comunidades

La realidad es que en toda España se suceden los acontecimientos ante un devenir tan complejo que motivaba la intervención incluso del Presiente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una intervención en la que avisaba de que "se avecinan tiempos duros". La comunidad del País Vasco ya ha pedido al Gobierno que se declara el estado de alarma, lo mismo que la ciudad autónoma de Melilla y Extremadura. Y comunidades como Castilla León, Murcia, Andalucía y Valencia han anunciado toques de queda que, como sucede con esa figura, deben recibir la autorización de las autoridades judiciales. Madrid es otra de las autonomías que aplicará limitaciones de actividad y reuniones desde esta medianoche.