La mesa sectorial de Educación modifica el criterio para elaborar las bolsas de interinos

La Mesa Sectorial de Educación del Principado de Asturias ha aprobado este lunes la modificación del art 16.2 del Acuerdo de Interinos, referido a la confección de las bolsas de interinos. Se ha acordado considerar como requisitos el Título de Grado (o equivalente), Master del profesorado (en su caso, para los cuerpos de secundaria) y el mérito asociado al requisito de acceso, es decir, la nota del expediente académico del título alegado, que servirá de criterio para ordenar las listas.

Según ha informado el sindicato ANPE, el cambio servirá para dar una respuesta "más ágil y eficaz a las necesidades de los centros, toda vez que es habitual que las listas vigentes se agoten sin que se haya abierto una convocatoria de nuevas bolsas".

ANPE valora que, con la simplificación de los criterios respecto el anterior acuerdo, se "agilizará notablemente la confección de las bolsa de interinos y la consiguiente contratación de profesorado, evitando retrasos en la sustitución del profesorado en los centros educativos, de meses en algunos casos, lo que causaba gran perjuicio a la organización de los centros y al derecho fundamental a la educación de los alumnos".

Por su parte, el sector de Enseñanza de UGT ha explicado que las bolsas se ordenarán de acuerdo a la calificación obtenida en el expediente académico del título alegado y se utilizará como criterio de desempate la experiencia académica.

"Desde el Sector de la Enseñanza de la UGT no nos hemos opuesto a este procedimiento de urgencia porque somos conscientes del perjuicio que para los centros ocasiona el hecho de que la Consejería no pueda dar una respuesta ágil en la sustitución del profesorado", han dicho. No obstante, han dicho que si bien es cierto que existe la urgente necesidad de convocar nuevas bolsas de aspirantes a interinidad en algunas listas de profesorado que están próximas a agotarse, no es menos cierto "que esto es consecuencia de la falta de previsión de la Consejería de Educación".