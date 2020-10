EN DIRECTO: Barbón vincula las nuevas ayudas del Covid a la negociación presupuestaria

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha pedido hoy a todos los diputados del parlamento regional que respalden las limitaciones impuestas en la región para frenar la expansión de la pandemia, las últimas de ellas el cierre perimetral de la región y el toque de queda de doce de la noche a seis de la mañana, "para evitar otro confinamiento domiciliario".

Para los más afectados por la pandemia, como los autónomos, Barbón ha adelantado que el proyecto presupuestario para 2021 incluirá una "ampliación de ayudas" para los sectores y colectivos más afectados y que este mismo año se Pondrá en marcha una "línea de apoyo específico al ocio nocturno".

"Señorías, con toda claridad: colaboremos, ayudémonos para evitar otro confinamiento domiciliario. No engaño a nadie: estamos ante las semanas decisivas para impedirlo", ha subrayado al inicio del discurso con el que este martes ha arrancado en la Junta General del Principado la primera de las tres sesiones de su primer debate de orientación política.

Barbón ha reconocido que los datos actuales de la pandemia en la región "son malos sin paliativos y preludian semanas muy duras, acompañadas de restricciones", aunque también se ha mostrado convencido de que, al igual que en la primera ola la "respuesta asturiana" se puso de ejemplo en todo el país y funcionó, también puede volver a hacerse ahora.

Fue un "logro colectivo" que permitió encadenar 25 días sin contagios entre junio y julio, algo no conseguido por ninguna otra comunidad y que se basó en la toma de conciencia de ser la región más envejecida de España y con un notable porcentaje de patologías respiratoria, en la toma de decisiones con criterios científicos, en la anticipación y rapidez en la toma de decisiones, en la transparencia a la hora de tomar decisiones, en el trabajo en equipo y la lealtad institucional.

La segunda ola "está golpeando de lleno" a Asturias, ha reconocido el jefe del Ejecutivo asturiano, que ha incidido en que nadie puede esperar que la curva de contagios se allane por sí sola y que él tampoco está dispuesto a "tolerar un goteo diario de muertes" o de ingresos en UCI, a pesar de que las decisiones que deba de tomar le acarreen críticas.

En ese ámbito ha enmarcado el cierre perimetral de Asturias a partir de esta noche, el toque de queda nocturno y el resto de medidas abordadas en los últimos días como el confinamiento de Oviedo, Gijón y Avilés, la prohibición de reuniones de más de seis personas o la limitación de horarios a la hostelería, porque "tomar medidas duras hoy es el camino más corto para favorecer la recuperación mañana".

Tras hacer un repaso de la situación con la que inició su mandato hace quince meses y a los ocho meses en los que gobernó sin que hubiera irrumpido el coronavirus en la región -el primer caso se detectó el pasado mes de febrero-, Barbón ha afirmado que "con las heridas abiertas de la salud y la economía" también se acumulan "razones para la esperanza".

En este sentido, ha asegurado que la economía asturiana se ha visto "menos perjudicada" que las de otras comunidades y que así lo demuestra una caída del PIB del segundo trimestre que se situó dos puntos inferior al 18,5 por ciento de media nacional y el crecimiento del paro interanual, más de siete puntos por debajo del 22,6 por ciento de media nacional en septiembre.

Para Barbón, una estructura productiva con un mayor peso de la industria y una menor dependencia del turismo que otras partes del país ofrece "anclajes más sólidos" frente a la covid, pero no excluye el hecho de que las decisiones adoptadas hayan sido "muy duras" y de que el Gobierno regional trabaje para ampliar apoyos y ayudas.

"Soy el primero que se pone en la piel de quienes sufren los daños y les prometo que, si pudiera, no tomaría una sola de estas decisiones, pero hoy por hoy no hay más recursos para doblegar la curva. Se lo digo con sinceridad a los hosteleros, a las personas propietarias de comercios y pequeños negocios, a las más castigadas por la crisis: si hubiera alternativa no elegiría estas medidas, pero hay que tomarlas", ha incidido para pedir el apoyo de la Cámara.



Apoyo a la industria asturiana



El presidente del Gobierno asturiano ha garantizado este martes que su Gobierno seguira "alzando la voz" para defender la industria asturiana siempre que sea necesario.

En su intervención inicial en el debate de orientación política en la Junta General del Principado de Asturias, Barbón ha dicho que el Gobierno de España debe tener claro que Asturias defenderá su industria con todos los recursos políticos y jurídicos que tenga a mano.

"Del mismo modo, seguiremos interviniendo con discreción para intentar solucionar problemas concretos, afecten a Duro Felguera, Vesuvius o cualquier otra empresa", ha dicho el dirigente asturiano, que apuesta por una Asturias con una industria verde, digital y atractiva para el talento.

Entre las reivindicaciones que ya ha planteado el Ejecutivo autonómico, Barbón se ha referido a su exigencia de la aprobación inmediata de un estatuto para las plantas electrointensivas, con alegaciones que ha presentado junto a Galicia y Cantabria. Ha explicado que han solicitado que se eleven las compensaciones por dióxido de carbono y que han reclamado que se revierta la venta de Alu Ibércia a Grupo Riesgo.

De cara a la transición ecológica, Barbón ha considerado "imprescindible" aprovechar los fondos mineros. "Hemos cerrado ya con el Instituto de Transición Justa y los municipios el listado definitivo de 60 proyectos que supondrán una inversión de 93 millones y cuyos convenios serán firmados antes de fin de año. Son un primer paquete al que se sumarán más actuaciones en las cuencas a lo largo de toda la legislatura. El próximo año superaremos posiblemente el centenar, financiadas por distintas vías" ha explicado.

Además de insistir en la importancia de que el nuevo paradigma económico asturiano sea más digital, Barbón se ha referido a noticias que invitan al optimismo del sector industrial en Asturias. En este punto se ha referido al contrato de los vehículos 8x8 en Trubia, por valor de 2.100 millones, a la carga de trabajo de los astilleros o la reactivación del horno alto A de Arcelor.

"Toda esta realidad debería llevarnos a pensar que, por encima de la murmuración de los agoreros, la industria está preparándose para ganar el futuro", ha señalado Barbón.

Por último, Barbón ha recordado la importancia de que Europa apruebe un arancel medioambiental para penalizar al acero que llega de fuera, producido con normas laborales y medioambientales apenas existentes, de tal forma que la industria siderúrgica asturiana pueda competir en igualdad de condiciones. Es una pretensión que tuvo oportunidad de trasladar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layer.