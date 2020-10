Cabueñes, en pie de guerra: los sanitarios hacen otro parón y piden cesar al gerente

La presión ha ido aumentando en las últimas dos semanas y concentrándose en diversos servicios. Urgencias fue el primero en dar la voz de alarma después de que la falta de camas libres y de personal acabase dejando hacinados a decenas de enfermos que ya habían sido valorados pero que no tenían dónde ingresar. Llegaron a asumir a decenas de enfermos en este estado y ahora, aunque sigue pasando, los afectados suelen rozar la veintena.

Después llegó el “plantón” de Pediatría, que empezó a ver hace ya semanas cómo en su planta ingresaban adultos de edad muy avanzada. También sigue sucediendo. “No tenemos desfibrilador ni medicación de adultos. Andamos mendigando por el resto del hospital. Es un peligro, puede pasar cualquier cosa. Nos han ingresado hasta a abuelinos en fase terminal”, criticaron ayer desde este área, indignada ahora porque han vaciado su sala infantil de actividades múltiples sin previo aviso. “Nos están desmantelando”, lamentaron los afectados.

“En el HUCA, con no muchos más pacientes, son el doble que nosotros. La situación es insostenible. Se avecinan días muy duros, terribles”, afirmaron los manifestantes

Los últimos en rebelarse han sido los médicos de Medicina Interna. Las guardias dejan el servicio con dos facultativos y dos residentes y, tras varias promesas de refuerzo, ayer toda la plantilla ocupó el pasillo más próximo a gerencia como medida de presión. “En el HUCA, con no muchos más pacientes, son el doble que nosotros. Estamos reforzándonos a costa de horas en planta. La situación es insostenible. El Hospital de Cruz Roja dice que no acepta más pacientes durante dos días. Vamos a hacer lo mismo todos los días hasta que se solucione. Se avecinan días muy duros, terribles”, afirmaron los manifestantes.

Ahora el foco está en Enfermería: se les notificó ayer que las adscritas a Cardiología tendrán que realizar turnos de 12 horas para poder trasladar a un par de compañeras con perfil de UCI. La idea es que han doce horas en turno de día (de 8.00 a 20.00), otro por la noche al día siguiente (de 20.00 a 8.00) y descansar el resto de la jornada del día en que acaban este último turno y toda la jornada siguiente. El cambio supondría unas 200 horas de trabajo al mes.

Bajan los ingresos por covid-19 en el Hospital de Riaño, pero se llena la UCI

Langreo, M. Á. G.

El hospital Valle del Nalón sigue soportando una elevada carga asistencial, aunque la jornada de ayer proporcionó un poco de respiro. La suspensión de las consultas y de las intervenciones quirúrgicas no urgentes, así como el alta de varios pacientes que han superado el coronavirus, se notó en la actividad del centro, que ahora ronda una ocupación del 80 por ciento. En el día de ayer la cifra de ingresos por covid-19 bajó hasta los 27 casos (frente a los 43 del día anterior) después de que se produjeran varias altas. “No se pueden hacer valoraciones muy categóricas porque las cifras son cambiantes. Lo que sí podemos decir es que ahora mismo hay camas disponibles y que el hospital no ha llegado a colapsar”, expuso Bernabé Fernández, gerente del área sanitaria VIII, correspondiente al valle del Nalón. Lo que sí se ha llenado es la UCI específica para pacientes de coronavirus. La unidad cuenta con seis camas y la sexta se ocupó ayer. Los casos de covid-19 que se compliquen y necesiten cuidados intensivos tendrán que ser derivados a otros centros hospitalarios de la región, hasta que se produzcan altas y vuelvan a quedar camas libres. Un brote por covid-19 que afectó a once pacientes de una planta ha obligado estos días a analizar a enfermos y sanitarios. La anulación de las consultas externas y toda la cirugía no urgente estará en vigor al menos hasta el martes 3 de noviembre, cuando se volverá a evaluar la situación.