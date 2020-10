Del Val: "La inmunidad colectiva siempre la han logrado las vacunas, la natural hace mucho daño"

Para terminar, Margarita del Val resumió todo lo dicho en una vacuna contra el recelo. "Hay algo que da más miedo que las vacunas y es no tenerlas", proclamó repitiendo el lema de una campaña de Médicos sin Fronteras, pertinente en esta pandemia que ha inoculado también el virus de la desconfianza. En la segunda charla de la quinta Semana de la Ciencia "Margarita Salas", que organiza LA NUEVA ESPAÑA, la bioquímica especialista en infecciones virales, reputada investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), venía de hacer una estudiada campaña de promoción de la vacunación cuya "población diana" es la aproximada cuarta parte de los españoles que en una reciente encuesta no respondió con toda seguridad que sí se vacunaría contra el coronavirus.

Ese problema de aprensión y escrúpulo que se propaga en paralelo a la pandemia queda retratado en los resultados del sondeo que la viróloga, ponente en la Semana de la Ciencia por vía telemática, proyectó en su pantalla compartida. Alertaba de que frente al noventa por ciento de la población china que sin dudas se vacunaría de inmediato hay un 74 por ciento de adeptos en España y un todavía más inquietante 59 en Francia. Menos en países con más desarrollo y formación. El combate contra la renuencia social que despierta el único remedio viable contra la transmisión de la pandemia tiene tres únicas soluciones a su vista: "información, información e información".

Por eso se afanó en el repaso a las vidas que salvan las vacunas -"de dos a tres millones cada año, ahora llevamos cerca de un millón de muertos por coronavirus"- y en el esfuerzo por contrarrestar con ciencia y datos rigurosos los errores que ha contagiado la pandemia. De frente contra las supuestas certezas que sobre todo al inicio de la crisis guiaron la gestión de algunos países, Margarita del Val expuso las serias dificultades que entraña la apuesta por una inmunidad natural que sería "muy costosa en muertes, salud y sufrimiento y daño a la sociedad y la economía. Siempre que se ha llegado a inmunidad colectiva ha sido a través de las vacunas".

Muy didáctica en su recorrido por la "historia de éxito" de las vacunas como "entrenadoras" del sistema inmunitario, como preparadoras de "cuerpos de elite que reaccionan mejor que la policía de barrio cuando hay un tumulto", Del Val llegó al minuto y resultado de la del coronavirus destacando el avance de los ensayos chinos que han pasado ya a vacunar a grupos de población de riesgo. Habló de los más de cien "candidatos a vacunas", de los que tal vez lleguen a la meta "entre cinco y diez", y catalogó como "las mejores aquellas que ayudan a controlar la pandemia, porque además de contra la contracción de la enfermedad protegen de la transmisión del virus", precisando que probablemente las primeras en llegar no serán de éstas ni por tanto completamente eficaces. Quizá protejan "sólo" de la enfermedad, dijo remarcando las comillas.

La viróloga puso mucho esfuerzo en dejar a la vista todo lo que en el desarrollo de las vacunas se está haciendo por primera vez con la del covid-19, de la "producción en fábricas antes de los ensayos clínicos" para ganar tiempo a las naciones que "compran vacunas antes de que estén producidas como ayuda para la inversión necesaria", pasando por "unos ensayos clínicos como nunca se habían visto". Atacando una y otra vez con un mecanismo científico de desactivación de bulos, encareció a sus espectadores virtuales a observar a "la humanidad entera tomando medidas semejantes, aunque dispares", como un modo de que "nos demos cuenta de que no nos están engañando, de que esto va en serio".

Y no, respondió a la pregunta de una espectadora, no cree que este virus haya podido ser fabricado en un laboratorio. Este virus muta, explicó, acumula alrededor de dos mutaciones al mes y cada una de ella genera errores que hacen "cada vez más difícil la lectura de su información genética". La ciencia no conoce "qué impacto tiene cada una de esas mutaciones, ni cómo consigue multiplicarse en humanos o cómo se transmite de manera asintomática... No es posible que alguien haya tenido toda esta información de la que carecemos en la ciencia de todo el planeta para hacerlo".

Su definición del momento presente de la pandemia repite, por lo demás, que el virus no cambia con el frío, que sólo se transmite más cuando las personas pasan más tiempo en interiores, y que en España "no habíamos llegado a bajar la curva del verano cuando nos hemos encontrado subiendo la del otoño. Para suplir que ya no podemos estar al aire libre tanto como en verano", encareció la intensificación de "todas las medidas que conocemos" y explicó aquellas disparidades de la gestión en distintos países en parte por la experiencia de los gobernantes y en parte por la disciplina de la población. En Asia, puso por ejemplo, "cada par de años tienen una epidemia grave y saben a lo que se enfrentan, los gobiernos tienen las medidas bien organizadas y las toman inmediatamente y las personas saben que les merece la pena. Eso les ha dado el éxito". "Estaban entrenados", tenían algo así como un sistema inmunológico colectivo reforzado contra pandemia y por eso aquí, "en lugar de forzar las cosas no siguiendo normas y forzando a un confinamiento fuerte tenemos que hacer como ellos, que ni siquiera han frenado su economía a base de tomar medidas de prevención desde el principio y de llevar su cumplimiento a rajatabla. En Europa no las estamos llevando a rajatabla".

A la experiencia asiática hemos opuesto en Europa una bisoñez que seguimos pagando. El coronavirus ha llegado a nuestras vidas, explicó, porque "es la primera vez en la historia conocida que en España y en gran parte del mundo ha entrado un virus para el que no teníamos nada de inmunidad colectiva". Ha pasado, salvando distancias, "lo mismo que cuando los españoles y los europeos llegamos a América en los siglos XV y XVI, llevamos nuestras enfermedades con nosotros y sin darnos cuenta se las pasamos a una población que no tenía ninguna inmunidad porque nunca se había enfrentado a ellas".

Era la segunda sesión de la quinta Semana de la Ciencia "Margarita Salas", organizada por LA NUEVA ESPAÑA, y presentó y moderó la charla el investigador asturiano Amador Menéndez Velázquez, coordinador científico de las jornadas. Margarita del Val, tocaya y colega de formación de la bioquímica asturiana a la que a partir de esta edición homenajeará el ciclo, asumió sin ambages la vocación divulgativa de la que hacía constante promoción la investigadora valdesana y también dejó al pasar por el ciclo unos cuantos consejos para "entrenar" las defensas naturales del organismo.

"Lo que mejor prepara a nuestro sistema inmunitario para defenderse son las vacunas", avanzó, pero hay otros modos al alcance de todos. Habló de "cuidar las barreras, empezando por la externa, la piel, y siguiendo por las internas, todas las mucosas, de las genitales a las nasofaríngeas, pasando por las intestinales y pulmonares" y pidió adicionalmente "buena hidratación, comida variada y equilibrada, evitar el estrés, dormir bien y hacer ejercicio moderado regular", pero también, y esto está menos trillado, alentó a cultivar "las relaciones sociales, que en la medida en que nos dan satisfacción y nos mantienen activos cognitiva y afectivamente producen buenos transmisores que ayudan al sistema inmunitario".