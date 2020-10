Podemos está por la labor de un acuerdo amplio en Asturias, no solo para la negociación del próximo Presupuesto autonómico sino para el desarrollo de toda la investidura. Daniel Ripa, secreterio general y portavoz del grupo morado en la Junta General, insistió varias veces en ese mensaje, a lo largo de su cara a cara con Adrián Barbón, a quien realizó dos llamamientos: “El primero, a no perder la legislatura. Hay que pasar de las palabras bonitas a los hechos concretos. Y el segundo se lo hago conjuntamente junto a IU. La aritmética parlamentaria nos permite poner en marcha en Asturias medidas de un calado similar a las del Gobierno de coalición en Madrid”, planteó Ripa.

Relacionadas Barbón vincula el gran pacto de reconstrucción de Asturias a un acuerdo sobre el Presupuesto

El presidente del Principado se mostró encantado de que en Podemos “por fin se hayan caído del caballo, como San Pablo, y esta vez no pongan líneas rojas. Por fin han apagado las antorchas purificadoras contra el PSOE”, comentó más en serio que en broma Adrián Barbón, quien defendió que “la excepcionalidad del momento actual invita a un dialogo que sea lo más amplio posible”. El presidente del Principado defendió que las fuerzas de la izquierda, que sumarían una sólida mayoría de 26 de 45 diputados en la Junta, deben hacer gala de “altura de miras” para propiciar un acuerdo que trascienda al PSOE, Podemos e IU. “El Gobierno de coalición está aplicando políticas socialdemócratas”, afirmó Barbón, que se refirió incluso a una primera valoración positiva de Inés Arrimadas sobre los Presupuestos Generales del Estado, presentados ayer en el Congreso y dejó hueco en una de sus réplicas para un agradecimiento “al vicepresidente segundo del Gobierno”, por la cesión del Credine de Langreo para acoger a pacientes del covid-19, en alusión a Pablo Iglesias.

Daniel Ripa también propuso aprovechar la mayoría parlamentaria para impulsar en esta legislatura la cooficialidad del asturiano y la reforma del Estatuto de Autonomía. “No hemos renunciado a nada”, contestó Barbón, “pero no quiero engañar a nadie, ahora la prioridad no puede ser esa. La reforma del Estatuto no es solo la oficialidad, es más cosas”. El secretario general de Podemos afirmó que la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto “la necesidad de reformar el sistema sociosanitario y profundizar en las políticas de igualdad entre mujeres y hombres”. Mantuvo que esta segunda ola del covid-19 llegó “porque se relajaron las medidas de protección” y apuntó que no se trata de denunciar errores sino de afronta qué debe hacerse a partir de ahora”.

La segunda jornada del debate de la región dejó patente la fractura en el seno del grupo de Podemos. Daniel Ripa fue el único portavoz de los siete grupos políticos que afrontó en solitario la larga sesión sin la compañía de los otros diputados del grupo, Nuria Rodríguez y Rafael Palacios, que han dimitido del Consejo Ciudadano autonómico, y de Lorena Gil, ausente desde que arrancó el actual período de sesiones por motivos médicos. Aunque la asistencia al Pleno estaba limitada a 23 diputados, todos los grupos, excepto Podemos, tuvieron en el hemiciclo a dos parlamentarios, incluidos los tres partidos minoriarios.