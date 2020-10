El portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, acusó al presidente Adrián Barbón de escudarse en la pandemia “para no hacer frente a los problemas de Asturias”, y le afeó que utilizase los buenos datos de la primera ola en Asturias “para convertirse en un influencer”. “Los socialistas son unos auténticos expertos en marketing que no tienen soluciones ni planes”, añadió Pumares, que cuestionó algunas medidas por “confusas”, como el confinamiento perimetral de Oviedo, Gijón y Avilés. “Mejor hubiese sido que en vez de aprovechar el coronavirus para convertirse en el personaje de moda, se hubiese dedicado a cuestiones menos vistosas y que no merecerían publirreportajes”, indicó Pumares. El forista concluyó con el análisis de que cree que Barbón “intenta en cierto modo retractarse de ese discurso triunfalista en la lucha contra el virus que fue la seña de identidad de su Gobierno durante todo el verano”.

Con todo, Pumares se mostró dispuesto a dar apoyo en aquellas cuestiones en las que su partido pueda “ser útil a Asturias” para “ganar el futuro” incluso con “un único diputado” (descontando así al diputado Pedro Leal, expulsado de Foro. “Como siempre y, pese a todo, le tendemos la mano”, indicó Pumares, dispuesto a considerar la actual situación como una “oportunidad de progreso” en cuestiones como la educación, la sanidad y las búsqueda de nuevas estrategias para la economía y la industria.

En su turno de réplica, Adrián Barbón agradeció el voto de abstención de Pumares en los presupuestos de este año (lo que permitió su aprobación) y defendió que las medidas adoptadas por el Gobierno por el covid no son fruto de la improvisación. Barbón se reafirmó en su uso de las redes sociales para conectar con la ciudadanía. “Nadie puede aspirar a ser presidente de Asturias si no mantiene una cercanía con los ciudadanos”, dijo, y bromeó que cuanto más críticas recibe por usar las redes sociales más seguidores suma.