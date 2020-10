“No solo trabajamos por dinero. También por la satisfacción de ayudar a nuestros clientes, que cuando requieren de nuestros servicios lo hacen en una situación de necesidad”. Así lo asegura Daniel Alfonso García, gerente de D’ spejo, cristalería de emergencias 24 horas radicada en el polígono de Silvota (Llanera), que presta sus servicios en todo Asturias y que también cuenta con presencia en toda la cornisa cantábrica. Dedicada a todo tipo de trabajo con vidrios, D’ spejo se ha especializado también en la fabricación de mamparas protectoras contra el coronavirus a medida. “Además de una mejora estética, una mampara protectora a medida es mucho más eficaz que las fabricadas en serie”, destaca García.

Mamparas protectoras

Aprovechando sus más de dos décadas de trabajo en la región, y para tratar de mejorar la seguridad de sus clientes en el control de la propagación del coronavirus, D’ spejo se ha especializado en la fabricación de mamparas protectoras contra la covid a medida.

“Fabricamos las mamparas protectoras totalmente a medida. Nos amoldamos totalmente a la necesidad del cliente. Podemos hacerlas curvas y de las dimensiones que el cliente requiera”, destaca García, sobre unas mamparas que nada tienen que ver con algunas que se comercializan en la red procedentes de China. “Ofrecemos materiales de primera calidad, con un grosor siempre superior a tres milímetros, con buena sujección para mejorar su ajuste, retroiluminadas...”, relata.

Lejos de lo que pueda parecer, adquirir estas mamparas protectoras contra el coronavirus fabricadas a medida no es caro. Todo lo contrario. Están a la venta desde 70 euros.

Cristalería 24 horas

Si bien, el gran éxito de la cristalería D’ spejo reside en su inmediatez y flexibilidad para el trabajo. La empresa puede presumir de estar siempre disponible para sus clientes en cualquier parte del Principado. Sea para lo que sea: desde reparar la luna de un establecimiento que ha sufrido un robo de madrugada hasta instalar el cristal de una ventana rota por el viento en fin de semana, pasando por el arreglo de una mesa de cristal en festivo para evitar cualquier tipo de accidente doméstico.

“Por lo general, cuando un cliente nos necesita lo hace en un momento complicado, por eso es especialmente satisfactorio resolverle el problema”, destaca García, a quien le gusta hacer gala del eslogan que lleva usando D’ spejo desdes sus inicios: “Queremos ayudarte... ¿Podemos ayudarte?”

Y es que tal y como asegura García, la suya es una empresa que puede presumir de no rechazar ningún trabajo. “Nunca decimos que no a nada. Gracias a nuestra experiencia podemos resolver técnicamente cualquier trabajo”, destaca García, sobre una trayectoria que no les ha impedido realizar trabajos tan remotos como la colocación de lunas a más de 20 metros de altura “en condiciones de movilidad muy complicadas”.

Esta experiencia no sólo les ha servido para granjearse el cariño y el respeto de sus clientes. También para ampliar fronteras. Además de en el polígono de Silvota (Llanera), donde tienen su matriz, D’ spejo cuenta también con delegaciones en Galicia, Cantabria y País Vasco, lo que le permite prestar sus servicios 24 horas en toda la cornisa cantábrica.

Otros servicios

El abanico de servicios ofrecido por D’ spejo es va más allá. La empresa también está especializada trabajos de carpintería de aluminio y PVC y rotulación. También disponen de un servicio de restauración, “un proceso artesanal que ya muy pocos profesionales realizan en España”.